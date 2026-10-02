நீதியை பெறுவதில் அனைவருக்கும் சம உரிமை உண்டு: உச்ச நீதிமன்றம்
நீதியை பெறுவதில் அனைவருக்கும் சம உரிமை உண்டு: உச்ச நீதிமன்றம்
UPDATED : அக் 02, 2026 01:37 AM
ADDED : அக் 02, 2026 01:34 AM
UPDATED : அக் 02, 2026 01:37 AM ADDED : அக் 02, 2026 01:34 AM
புதுடில்லி: மனுவை விரைவாக விசாரிக்கக் கோரி முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம், ‘நீதியை பெறுவதில் அனைவருக்கும் சம உரிமை உண்டு’ என, தெரிவித்துள்ளது.
உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி ஒருவர், பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரிப்பதில் தாமதம் நிலவியது. இதையடுத்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவை விரைவாக விசாரிக்க உத்தரவிடக் கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் மாவட்ட நீதிபதி மனுத் தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் அளித்த உத்தரவின் விபரம்:
மற்றவர்கள் தங்கள் வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுவதற்கான காத்திருக்கும்போது, ஒரு மனுதாரருக்கு மட்டும் நீதிமன்றம் முன்னுரிமை அளிக்க முடியாது. ஒரு நபர் பஸ் கண்டக்டராக இருந்தாலும் சரி அல்லது மாநில அரசின் செயலராக இருந்தாலும் சரி, நீதியை பெறுவதில் அனைவருக்கும் சம உரிமை உண்டு.
மனுதாரரின் வழக்கிற்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு உயர் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிடுவது, தீர்ப்புக்காக காத்திருக்கும் பிற மனுதாரர்களுக்கு அநீதி இழைப்பதாகும். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி சமத்துவம் நிலவும் சூழலில், தனிப்பட்ட நபருக்காக மட்டும் சிறப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுக மனுதாரருக்கு உரிமை உண்டு.
இவ்வாறு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.