நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தீய சக்திகள் சதி ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பாகவத் குற்றச்சாட்டு
நாட்டில் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த தீய சக்திகள் சதி ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பாகவத் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : அக் 20, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:02 PM
நாக்பூர்: ‘‘பிரதமர் மோடி தலைமையில் நாடு வளர்ச்சி அடைந்து வருவதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத தீய சக்திகள், ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்த சதி செய்து வருகின்றன,’’ என, ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பாகவத் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு நுாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் விஜயதசமி நாளில் தொடங்கப்பட்டது. இதையொட்டி ஆண்டுதோறும் விஜயதசமி நாளில், ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் சிறப்புரையாற்றுவார். அந்த வகையில், நாக்பூரில் உள்ள ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைமையகத்தில் அதன் தலைவர் மோகன் பாகவத் நேற்று சிறப்புரை நிகழ்த்தினார்.
அவர் பேசியதாவது:
கடந்த நான்கு நாட்களாக வெளியாகும் செய்திகளை கவனியுங்கள். உலகம் முழுதும் என்ன நடக்கிறது என்பதை உற்றுப் பாருங்கள். பிரான்ஸ் மற்றும் அல்பேனியாவில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வங்கதேசம் மற்றும் நேபாளத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை கவனியுங்கள்.
மேற்கத்திய நாடுகளில் இருந்து வீச தொடங்கி இருக்கும் அந்த புயல், நம் கலாசார மற்றும் சமூக விழுமியங்களையும் சீர்குலைக்க பார்க்கிறது. உலகளவில் தங்களது செல்வாக்கை விரிவுப்படுத்தும் இந்த சக்திகளின் பார்வை, நம் நாட்டின் மீதும் விழுந்து இருக்கிறது.
இந்தியா வளர வேண்டும் என விரும்பும் சில உலக நாடுகள், அது தங்களின் ஆதிக்கத்துக்குச் சவாலாக மாறும் அளவுக்கு வலிமை பெறுவதை விரும்புவதில்லை. தங்களின் சொந்த நலன்களுக்காகச் செயல்படும் தீய சக்திகள், அரசியல் சூழலை மாற்ற ஆட்சி மாற்றப் போராட்டங்களை கையில் எடுக்கின்றன.
அந்த தீய சக்திகள் ஆட்சி மாறினால் சூழல் மாறிவிடும் என சொல்கின்றன. ஆனால், நடைமுறையில் அதற்கான சாத்தியமே இல்லை. ஜனநாயகத்தில் போராட்டங்கள் நடப்பது இயல்பானது. ஆனால், போராட்டங்களின் நோக்கம் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பதாக இருக்க வேண்டுமே தவிர, பிளவுகளை ஏற்படுத்துவதாக இருக்கக் கூடாது.
நம் நாட்டிலும் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுத்துவதற்கான சதி நடந்து வருகிறது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நீடிக்கும் வலுவான கொள்கைகளும், திறமையான தலைமையும், தேசத்தின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்து, மக்களை ஒருங்கிணைத்துள்ளது. நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான பொறுப்புணர்வு இளைஞர்களிடமும் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, நாட்டை பலவீனப்படுத்த துணியும் தீய சக்திகளிடம் இருந்து சமூகத்தை காப்பாற்றும் பொறுப்புணர்வு இளைஞர்களிடம் பெருகி இருக்கிறது.
நம் நாடு வளர்ச்சி அடைந்து வருவதை தீயசக்திகள் நன்றாகவே உணர்ந்து இருக்கின்றன. அதன் காரணமாகவே, அவர்களது இலக்கு நம் நாட்டின் மீது படர்ந்துள்ளது. இத்தகைய தீயசக்திகள் ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஹிந்துக்கள் மற்றும் தேசத்தை உடைக்க பார்க்கின்றன. சுயநலவாதிகள் மற்றும் அரசியல் பேராசை கொண்டவர்களின் ஆதரவுடன், நாட்டில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த தீயசக்திகள் முயற்சி செய்கின்றன.
சில சமூகத்தினரிடையே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற உணர்வைத் தூண்டி, நாட்டின் அமைப்புகள் மீதான நம்பிக்கையைக் குறைத்து, அதிருப்தியையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்த சில சக்திகள் முயற்சி செய்து வருகின்றன.
நம் இளைஞர்களிடையே விழிப்புணர்வும், பொறுப்புணர்வும் அதிகரித்து இருப்பதால் தீயசக்திகளின் இந்த சதிகள் அனைத்தும் முறியடிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.