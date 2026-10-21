மாணவியை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் மாஜி பேராசிரியருக்கு முன்ஜாமீன் நிராகரிப்பு
மாணவியை மிரட்டி பாலியல் பலாத்காரம் மாஜி பேராசிரியருக்கு முன்ஜாமீன் நிராகரிப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 03:05 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:02 PM
UPDATED : அக் 21, 2026 03:05 PM ADDED : அக் 21, 2026 03:02 PM
புதுடில்லி: மாணவியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும், அவரது ஆபாச வீடியோக்களை பரப்புவதாக மிரட்டியதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட, டில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியரின் முன்ஜாமீன் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது.
டில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் பேராசிரியர் மீது முன்னாள் மாணவி ஒருவர் டில்லி போலீசிலும், நீதிமன்றத்திலும் தன்னை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக, புகார் செய்தார்.
கடந்த 2023ம் ஜூலையில், மாணவியை அந்தப் பேராசிரியர் அவரது வீட்டிற்கு வரவழைத்து, மாணவிக்கு தெரியாமல் ஆபாச வீடியோக்களை பதிவு செய்ததாகவும், அவற்றை வெளியிடப்போவதாக அச்சறுத்தி, மீண்டும் தன்னைச் சந்திக்க வற்புறுத்தியுள்ளார். அதே ஆண்டு, நவம்பரில், அந்த பேராசிரியர், மாணவியை மிரட்டி, விருப்பத்திற்கு மாறாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாகவும், அதையும் வீடியோவில் பதிவு செய்துள்ளதாகவும், புகார் மனுவில் அந்த மாணவி கூறியுள்ளார். இந்த விஷயத்தை வெளியே சொன்னால், ஆபாச வீடியோவை பொதுவெளியில் வெளியிட்டுவிடுவேன் என்றும் பேராசிரியர் மிரட்டியுள்ளார். அந்த மாணவியை அச்சுறுத்தியும், மே 2026 வரை பல்வேறு இடங்களை தொடர்ந்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்து வந்ததாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டது குறித்து, முன்னாள் பேராசிரியர் மீது பல்வேறு பிரிவுகளில், கடந்த ஆக்., 18 ல் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கோரி, முன்னாள் பேராசிரியர் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. முன்ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்த கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி கோமதி மனோச்சா தன் உத்தரவில் கூறியுள்ளதாவது:
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவருக்கும் இடையிலான வாட்ஸாப் உரையாடல்கள், ஆட்சேபனைக்குரிய பதிவை உருவாக்கியதையும், பாதிக்கப்பட்டவரை மிரட்டியதையும், அவருக்குத் தொடர்ச்சியான அழுத்தம் கொடுத்ததையும் வெளிப்படுத்துகிறது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் ஆசிரியர் என்பது ஒரு முக்கியமான சூழ்நிலை, அதை புறக்கணிக்க முடியாது.
ஜாமீன் வழங்கப்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவரைப் பாதிக்கும் அல்லது மிரட்டும் சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலும் மின்னணு ஆதாரங்களைத் திருத்தும் ஆபத்தும் உள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவருக்கு மிரட்டல்கள் நிகழும் சாத்தியம் உள்ளது. ்.
இந்த வழக்கில் நேர்மையான விசாரணை நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய, மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவரிடம் விசாரணையை ஒப்படைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.