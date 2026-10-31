பெட்ரோலுக்கான ஏற்றுமதி வரி நீக்கம்; டீசலுக்கு கூடுதல் வரி ரூ.11.5 ஆக உயர்வு
பெட்ரோலுக்கான ஏற்றுமதி வரி நீக்கம்; டீசலுக்கு கூடுதல் வரி ரூ.11.5 ஆக உயர்வு
ADDED : அக் 31, 2026 06:06 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:06 PM
புதுடில்லி; பெட்ரோல் ஏற்றுமதி சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரியை மத்திய அரசு நீக்கி இருக்கிறது. அதே தருணத்தில், டீசல் மீதான வரியை லிட்டருக்கு ரூ.8.5 என்பதில் இருந்து ரூ.11.5 ஆக உயர்த்தி இருக்கிறது.
திருத்தப்பட்ட வரி விகிதங்கள் பற்றிய அறிவிப்புகளை மத்திய நிதி அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டு உள்ளது. அதன்படி, பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்காக சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ.2.5 என்பதில் இருந்து பூஜ்ஜியமாக குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
அதிவேக டீசல் (High speed diesel) ஏற்றுமதி வரி லிட்டருக்கு ரூ.8.5ல் இருந்து ரூ.11.5 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது. விமான டர்பைன் எரிபொருள் மீதான சிறப்பு கூடுதல் கலால் வரியும் லிட்டருக்கு ரூ.11 ஆக உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது.
திருத்தப்பட்ட வரி விதிப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளதால், அக்டோபர் 31ம் தேதி முதல் இந்த வரி விதிப்புகள் அமலுக்கு வருகின்றன.