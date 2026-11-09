உக்ரைன் மோதல் குறித்து ரஷ்ய அமைச்சருடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போனில் பேச்சு
உக்ரைன் மோதல் குறித்து ரஷ்ய அமைச்சருடன் மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் போனில் பேச்சு
ADDED : நவ 09, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 09, 2026 10:09 PM
-நமது நிருபர்-
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை செர்ஜி லாவ்ரோவுடன் தொலை பேசியில் உரையாடினார். அப்போது, இரு தலைவர்களும் நடைபெற்று வரும் ரஷ்யா-உக்ரைன் மோதல் குறித்து விவாதித்தனர்.
பிரதமர் மோடி, உக்ரைன் அதிபர் ஜெலென்ஸ்கியுடன் தொலைபேசியில் பேசிய சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு இந்த உரையாடல் நடந்துள்ளது. மோதலுக்கு அமைதியான தீர்வு காண்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட முயற்சிகளுக்குப் பங்களிக்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி ஜெலன்ஸ்கியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், 'இன்று ரஷ்ய வெளியுறவு துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவுடன் பேசினேன். எங்கள் உரையாடல் உக்ரைன் மோதல் மற்றும் நடந்து வரும் ராஜதந்திர முயற்சிகள் குறித்து அமைந்திருந்தது' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.