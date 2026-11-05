போலி காப்பீடு ‘கால் சென்டர்’ முடக்கம் 32 பெண்கள் உள்பட 41 பேர் கைது
போலி காப்பீடு ‘கால் சென்டர்’ முடக்கம் 32 பெண்கள் உள்பட 41 பேர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:26 PM
புதுடில்லி: காப்பீடு தொடர்பான மோசடியில் ஈடுபட்டு வந்த ஒரு ‘கால் சென்டரை’ முடக்கிய டில்லி போலீசார், இது தொடர்பாக 32 பெண்கள் உள்பட, 43 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
மேற்கு டில்லியின் ஜனக்புரி பகுதியில், தொலைபேசி மூலம் வாடிக்கையாளர்களை தொடர்பு கொள்ளும், ஒரு கால் சென்டர் செயல்பட்டு வந்தது. காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடம் தனிப்பட்ட விபரங்கள் உள்ள நபர்களையும், காப்பீடு வாங்குவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படும் வாடிக்கையாளர்களையும் குறிவைத்து, அவர்களை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு, பாலிசிகளை விற்கும் நடவடிக்கையில், இந்த கால் சென்டர் ஈடுபட்டது.
வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்து, பாலிசிகளை வாங்கும்படி கூறி, அதன் மூலம் அர்ககளின் கே.ஓய்.சி., எனப்படும், ஆதார் எண், வங்கிக்கணக்கு எண் உள்ளிட்ட அனைத்து விபரங்களையும் பெற்று, அதன் மூலம், அவர்களை மோசடி செய்துள்ளனர். இந்த கால் சென்டர் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக போலீசார் கண்காணித்து வந்தனர். இந்நிலையில், திடீரென கால் சென்டரில் சோதனையிட்டு, அங்கு பணியில் இருந்த 43 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
இது குறித்து, மேற்கு டில்லி போலீஸ் துணை கமிஷனர் ஹரேஷ்வர் சுவாமி கூறியதாவது:
கைது செய்யப்பட்டவர்களில், 32 பேர் பெண்கள். இந்த கால் சென்டர் போலியாக செயல்பட்டு, மோசடியில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மோசடிநடவடிக்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட 43 மொபைல் போன்கள், மடிக்கணினிகள் மற்றும் டேட்டா திரட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.
இந்த மோசடி நடவடிக்கையின் முக்கிய சூத்திரதாரி, பரிதாபாத்தைச் சேர்ந்த விஷால் கபூர் என்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளஇது. இது குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.