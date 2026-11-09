சொத்து மீது பேராசை கொண்டு 7 வயது மகனை கொன்ற தந்தை கைது
சொத்து மீது பேராசை கொண்டு 7 வயது மகனை கொன்ற தந்தை கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:14 PM
லத்துார்: மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் லத்துாரில், சொத்தில் பங்கு கேட்பார் என்ற அச்சத்தில், 7 வயது மகனை தந்தையே கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மஹா.,வில் உள்ள லத்துார் சூல் கல்லி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் யூசுப் முபாரக் சையத், 58. இவருக்கு இரண்டு மனைவியர் உள்ளனர். முதல் மனைவிக்கு பிறந்த மகனின் பெயரில் தன் வீட்டை யூசுப் பதிவு செய்திருந்தார்.
இந்நிலையில், தன் மகனான அர்மான் சையத், 7, பெயரில் சொத்தில் பங்கு கேட்டு இரண்டாவது மனைவி யூசுப்பிடம் அடிக்கடி தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்நிலையில், கடந்த 5ம் தேதி, யூசுப் தனது மகன் அர்மானுடன் வெளியே சென்ற நிலையில் வீடு திரும்பவில்லை.
இதனால் கவலையடைந்த இரண்டாவது மனைவி, போலீசில் புகார் செய்தார். போலீசார் கடத்தல் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்தனர். இந்நிலையில், கடந்த 7ம் தேதி பர்பானியில் இருந்த யூசுப்பை பிடித்து விசாரித்ததில், அர்மான் குறித்து முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்தார்.
இதனால் சந்தேகம் அடைந்து யூசுப் வீடு அருகேயுள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
அதில், கடந்த 5ம் தேதி யூசுப், மகன் அர்மானை வீட்டின் பின்புறம் உள்ள விவசாய நிலத்திற்கு அழைத்துச் சென்றதும், பின் அவர் மட்டும் தனியாக திரும்புவதும் பதிவாகியிருந்தது.
போலீசாரின் விசாரணை யில் அர்மானை யூசுப் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்ததை ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து, விவசாய நிலத்தில் உள்ள கால்வாயில் அழுகிய நிலையில் சிறுவனின் உடலை போலீசார் மீட்டனர். யூசுப்பை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.