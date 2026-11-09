தீபாவளி நாளில் 214 இடங்களில் தீ விபத்து

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ADDED : நவ 09, 2026 10:36 PM
புதுடில்லி: தீபாவளி பண்டிகை நாளான நேற்று முன் தினம், டில்லியில், 214 இடங்களில் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன. இது, கடந்த ஆண்டை விட 4 சதவீதம் குறைவு என தீயணைப்பு துறை தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, டில்லி தீயணைப்புத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தீபாவளி பண்டிகை நாளில், 214 இடங்களில், தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன. இதில், பட்டாசு வெடித்து, 24 விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன. தகவல் கிடைத்தவுடன் வீரர்கள் உடனடியாக சென்று தீயை அணைத்தனர்.
அதேபோல நாய், மாடு, மற்றும் பறவைகளை மீட்பது, கட்டடம் இடிந்தது, சாலை விபத்துகள் தொடர்பாகவும் உதவி கோரி அழைப்புகள் வந்தன.
குறைவு
இதுவே, கடந்த ஆண்டு தீபாவளி நாளில், 269 இடங்களிலும், 2024-ம் ஆண்டில் 318 இடங்களிலும் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு இருந்தன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில், இந்த ஆண்டு விபத்துக்கள் வெகுவாக குறைந்து உள்ளது.
கடந்த, 2023-ல் 208-, 2022-ல் 201-, 2021-ல் 152, 2020-ல் 205, 2019-ல் 245, 2018-ல் 271, 2017-ல் 204, 2016-ல் 243, 2015-ல் 290, 2014-ல் 211, 2013-ல் 177 மற்றும் 2012-ல் 184 தீ விபத்துக்கள் தீபாவளி நாளில் ஏற்பட்டன.
இந்த ஆண்டு தீபாவளி நாளில், தீ விபத்து தொடர்பான 214 அழைப்புகளில், 84 அழைப்புகள் இரவு 8:00 மணி முதல் 10:00 மணி வரையிலும், 60 அழைப்புகள் இரவு 10:00 மணி முதல் நள்ளிரவு வரையிலும் வந்தன.
தீபாவளி அன்று பட்டாசுகளால் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் தொடர்பாக, 24 அழைப்புகள் வந்தன. இதில், இரவு 10:00 மணி முதல் நள்ளிரவு வரை 10 அழைப்புகளும், இரவு 8:00 மணி முதல் 10:00 மணி வரை எட்டு அழைப்புகளும், நள்ளிரவு முதல் காலை 7:00 மணி வரை மூன்று அழைப்புகளும், காலை 7:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை இரண்டு அழைப்புகளும், மாலை 4:00 மணி முதல் 6:00 மணி வரை ஒரு அழைப்பும் வந்திருந்தன.
மதியம் 2:00 மணி முதல் மாலை 4:00 மணி வரையிலும், மாலை 6:00 மணி முதல் இரவு 8:00 மணி வரையிலும் பட்டாசுகளால் ஏற்பட்ட தீ விபத்துகள் குறித்த அழைப்புகள் எதுவும் வரவில்லை.
அதிகம்
மீட்பு பணிகளின் போது, ஐந்து தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு காயம் ஏற்பட்டது. நங்லி சக்ராவதியில் உள்ள, ஷம்ஷான் காட் வாலி சாலையில் அருகருகே இருந்த இரண்டு தொழிற்சாலைகளில், நேற்று முன் தினம் மாலை 5:30 மணிக்கு தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
இரவு 8:50 மணிக்கு நரேலா தொழிற்பேட்டையில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையிலும், இரவு 9:30 மணிக்கு சப்தர்ஜங் விமான நிலையம் அருகே மேம்பாலத்தின் கீழ் இருந்த புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் கிடங்கிலும், நள்ளிரவில் பூத் கலானில் உள்ள ஒரு திருமண மண்டபத்திலும் தீ விபத்துக்கள் ஏற்பட்டன.
அதிகாலை 1:00 மணிக்கு, இந்திர பிரஸ்தா விரிவாக்கத்தில் உள்ள மது விஹார் சரஸ்வதி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
அதிகாலை 2:00 மணிக்கு கராவல் நகரில் உள்ள பிரகாஷ் விஹார் நியூ கிருஷ்ணா பள்ளியிலும், அதிகாலை 3:00 மணிக்கு ஷாஹ்தாரா மார்க்கெட் சோட்டா பஜாரில் ஒரு கடையிலும் தீப்பற்றியது.
தீபாவளி நாளில் வந்த அவசர கால அழைப்புகளின் எண்ணிக்கை முந்தைய இரண்டு ஆண்டுகளை விடக் குறைந்திருந்தாலும், மாலை மற்றும் நள்ளிரவு நேரங்களில் அழைப்புகள் அதிகமாகவே இருந்தன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.