கோழிகளுக்கு பறவை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும் முதல் உள்நாட்டு தடுப்பூசி அறிமுகம்
கோழிகளுக்கு பறவை காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும் முதல் உள்நாட்டு தடுப்பூசி அறிமுகம்
ADDED : நவ 20, 2026 07:10 PM
போபால்: கோழிகளுக்கு பறவை காய்ச்சல் பரவுவதை தடுப்பதற்காக முதல் முறையாக உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட தடுப்பூசியை, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் இன்று (நவ.,20) அறிமுகப்படுத்தினார்.
பறவைக் காய்ச்சல் எனப்படும் அவியன் இன்ப்ளூயன்சா நோய் கோழிகள் உள்ளிட்ட பறவை இனங்களை கடுமையாகப் பாதிக்கக்கூடியது. இந்த நோய் பரவினால் கோழிப் பண்ணைகளில் ஒட்டுமொத்த கோழிகளும் உயிரிழக்கும் அபாயம் உள்ளது.
இதனால் கோழிகளை மொத்தமாக அழிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதுடன், வர்த்தகத் தடைகளும் விதிக்கப்படுகின்றன. விவசாயிகளுக்கு பெரும் பொருளாதார இழப்பும் ஏற்படுகிறது.
நம் நாட்டில் 2006ல் முதன்முதலாக பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. அதன் பின் ‘எச்5என்1’ , ‘எச்5என்8’ வகை வைரஸ்களால் 500க்கும் மேற்பட்ட முறை நோய் பரவியுள்ளது.
தற்போது பரவி வரும் ‘எச்5என்1’ வைரஸின் ‘கிளேட் 2.3.2.1ஏ’ வகையை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பிரத்யேக வணிக தடுப்பூசி கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், மத்திய பிரதேச தலைநகர் போபாலில் உள்ள ஐ.சி.ஏ.ஆர்., எனப்படும் ஆபத்தான விலங்கு நோய் கிருமிகளுக்கான தேசிய ஆய்வு நிறுவனம் பறவை காய்ச்சலுக்கான தடுப்பூசியை உருவாக்கியுள்ளது.
உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட முதல் பறவை காய்ச்சல் தடுப்பூசியை மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுஹான் இன்று அறிமுகப்படுத்தினார். இத்தடுப்பூசி கோழிகளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்கவும், விவசாயிகளின் இழப்பைக் குறைக்கவும் உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கோழிகளிலிருந்து பிற விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களுக்கு வைரஸ் பரவுவதையும் கட்டுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது