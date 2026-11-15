முதலில் யோகி; அடுத்து மோடி உ.பி.,யில் அசாதுதீன் ஓவைசி பேச்சு
முதலில் யோகி; அடுத்து மோடி உ.பி.,யில் அசாதுதீன் ஓவைசி பேச்சு
UPDATED : நவ 15, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:30 PM
மீரட்: ‘‘உத்தர பிரதேசத்தில் முதலில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை தோற்கடிக்க வேண்டும். அதன்பின், மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்ற வேண்டும்,’’ என, ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம்., எனப்படும், அகில இந்திய மஜ்லிஸ்- – இ – -இத்தேஹாதுல் முஸ்லிமீன் கட்சி தலைவரும், ஹைதராபாத் தொகுதி எம்.பி.,யுமான அசாதுதீன் ஓவைசி தெரிவித்தார்.
உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. மொத்தம், 403 சட்டசபை தொகுதிகளுடைய இங்கு அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் தேர்தல் நடக்கிறது. இதில், ஆளும் பா.ஜ., கூட்டணி மற்றும் எதிர்க்கட்சியான முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி – காங்., கூட்டணி இடையே நேரடி போட்டி நிலவுகிறது. இந்த சூழலில், நாகினா தொகுதி எம்.பி., சந்திரசேகர ஆசாத்தின் ஆசாத் சமாஜ் கட்சி உடன், ஏ.ஐ.எம்.ஐ.எம்., தலைவர் அசாதுதீன் ஓவைசி கூட்டணி வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், மீரட் மாவட்டத்தில் உள்ள நவுசந்தி மைதானத்தில், கூட்டணி சார்பில் நேற்று நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில், அசாதுதீன் ஓவைசி பேசியதாவது:
மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் ஆளும் பா.ஜ.,வை வீழ்த்தும் வலிமை எங்கள் கூட்டணிக்கு உண்டு. முதலில், உ.பி.,யில் இருந்து முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தை எங்கள் கூட்டணி விரட்டும். அவரது வெற்றியை தடுத்து நிறுத்துவோம். பா.ஜ., ஆட்சி வேண்டாம் என, உ.பி., மக்கள் முடிவு செய்து விட்டனர். தேர்தலுக்காக அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் நாட்கள் எண்ணப்படுகின்றன. அவரை தோற்கடித்த பின், மத்தியில் பிரதமர் மோடியையும் வீழ்த்துவோம். நாங்கள் எந்தவொரு அரசியல் கட்சிக்கு முன்பாகவும் தலைவணங்க மாட்டோம்; யாரிடமும் பிச்சை எடுக்கவும் மாட்டோம். பா.ஜ.,வை வீழ்த்த வேண்டுமென்றால், சமாஜ்வாதி – காங்., எங்களுடன் கை கோர்க்கலாம். அக்கட்சிகளுக்கு கூட்டணி கதவுகள் திறந்தே உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.