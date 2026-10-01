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காசியாபாத் வேவ் சிட்டி அருகே டெல்லி-–மீரட் விரைவுச்சாலையில், டயர் வெடித்து மையத் தடுப்பில் மோதி ஒரு மினி-டிரக் கவிழ்ந்ததில், அதில் கொண்டு செல்லப்பட்ட மீன்கள் சாலை முழுவதும் சிதறிக்கிடந்தது.
காசியாபாத்தில் விபத்து சாலைகளில் சிதறிக்கிடந்த மீன்கள்
காசியாபாத்தில் விபத்து சாலைகளில் சிதறிக்கிடந்த மீன்கள்
UPDATED : அக் 01, 2026 12:57 PM
ADDED : அக் 01, 2026 10:20 AM
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காசியாபாத் வேவ் சிட்டி அருகே டெல்லி-–மீரட் விரைவுச்சாலையில், டயர் வெடித்து மையத் தடுப்பில் மோதி ஒரு மினி-டிரக் கவிழ்ந்ததில், அதில் கொண்டு செல்லப்பட்ட மீன்கள் சாலை முழுவதும் சிதறிக்கிடந்தது.