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காசியாபாத்தில் விபத்து சாலைகளில் சிதறிக்கிடந்த மீன்கள்

காசியாபாத்தில் விபத்து சாலைகளில் சிதறிக்கிடந்த மீன்கள்

UPDATED : அக் 01, 2026 12:57 PM

ADDED : அக் 01, 2026 10:20 AM

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UPDATED : அக் 01, 2026 12:57 PM ADDED : அக் 01, 2026 10:20 AM

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காசியாபாத் வேவ் சிட்டி அருகே டெல்லி-–மீரட் விரைவுச்சாலையில், டயர் வெடித்து மையத் தடுப்பில் மோதி ஒரு மினி-டிரக் கவிழ்ந்ததில், அதில் கொண்டு செல்லப்பட்ட மீன்கள் சாலை முழுவதும் சிதறிக்கிடந்தது.

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