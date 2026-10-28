ஆந்திராவை புரட்டிப் போட்ட ‘அர்னாப்’ ஐந்து பேர் பலி; 30 வீடுகள் சேதம்
ஆந்திராவை புரட்டிப் போட்ட ‘அர்னாப்’ ஐந்து பேர் பலி; 30 வீடுகள் சேதம்
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
விசாகப்பட்டினம்: ‘அர்னாப்’ புயலுக்கு ஆந்திராவில் ஐந்து பேர் பலியான நிலையில், 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்தன.
தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, படிப்படியாக வலுவடைந்து புயலாக மாறியது. இதற்கு அர்னாப் என பெயரிடப்பட்டது. அதி தீவிர புயலாக மாறிய அர்னாப், ஆந்திராவின் ஏனாம் மற்றும் காகிநாடா இடையே இன்று (அக்.,28) கரையைக் கடந்தது. புயலின் முழு பகுதியும் கரையைக் கடக்க ஆறு மணி நேரமானது.
புயல் கரையைக் கடந்தபோது, விஜயநகரம், விசாகப்பட்டினம், அனகப்பள்ளி, ஸ்ரீகாகுளம் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. மணிக்கு 135 கி.மீ., வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசியதால், ஏராளமான மரங்கள், மின்கம்பங்கள் முறிந்து விழுந்தன. 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் சேதமடைந்தன. மரங்கள் விழுந்தும், மின்சாரம் தாக்கியும் ஆந்திராவில் வெவ்வேறு இடங்களில் ஐந்து பேர் பலியாகினர்.
விசாகப்பட்டினம், அனகப்பள்ளி, காக்கிநாடா, கோனசீமா, மேற்கு கோதாவரி மாவட்டங்களில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 30க்கும் மேற்பட்டோர் காயமானதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் முழுவீச்சில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதி தீவிர புயலாக கரையைக் கடந்த அர்னாப், புயலாக மாறி சத்தீஸ்கரை நோக்கி நகர்ந்தது.
இதன் காரணமாக ஆந்திரா, சத்தீஸ்கர், ஒடிஷா, மேற்கு வங்கம் மாநிலங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. ஒடிஷா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் நாளை மறுநாள் வரை மழை நீடிக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒடிஷாவின் தெற்கு பகுதியில் கனமழை பெய்து வருவதை அடுத்து, அங்கிருந்த 30,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு அகற்றப்பட்டனர்.