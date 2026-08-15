அட்டாரி - வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி; மிடுக்குடன் அணிவகுத்த ராணுவ வீரர்கள்...!
அட்டாரி - வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி; மிடுக்குடன் அணிவகுத்த ராணுவ வீரர்கள்...!
UPDATED : ஆக 15, 2026 08:49 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 07:03 PM
UPDATED : ஆக 15, 2026 08:49 PM ADDED : ஆக 15, 2026 07:03 PM
அட்டாரி: நாட்டின் 80வது சுதந்திர தினம் இன்று கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், அட்டாரி - வாகா எல்லையில் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடந்தது.
இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 80 ஆண்டுகள் ஆனதை நாடு முழுவதும் பொதுமக்கள் உற்சாமகாகக் கொண்டாடி வருகின்றனர். டில்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி தேசியக்கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினார். அதேபோல, முதல்வர் விஜய் உள்பட அந்தந்த மாநில முதல்வர்களும் மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றி, மரியாதை செய்தனர்.
இந்த நிலையில், பஞ்சாப்பில் உள்ள இந்தியா - பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியான அட்டாரி - வாகா எல்லயில் தேசியக் கொடியிறக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. எல்லை பாதுகாப்பு படையினரின் சாகச நிகழ்ச்சிகள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.
கலைநிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து, முப்படை வீரர்களின் சிறப்பு அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மிடுக்குடன் வீறுநடை போட்டு, தேசிய கொடியை இறக்கினர். இதனை உற்சாகமாக பார்த்து ரசித்த மக்கள், வந்தே மாதரம் என தேசபக்தி முழங்க கரகோஷம் எழுப்பினர்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
அட்டாரி-வாகா எல்லையில் தேசியக் கொடி இறக்கும் நிகழ்ச்சி; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு
வீடியோவை பார்க்க இங்கே கிளிக் செய்யவும் https://www.youtube.com/live/8lY4XjTluVM?si=VF_Jbay6N_9U8tCe