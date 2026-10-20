‘ ஆன்லைன்’ உணவு ‘டெலிவரி’யில் களமிறங்கும் ‘ப்ளிப்கார்ட்’ நிறுவனம்
‘ ஆன்லைன்’ உணவு ‘டெலிவரி’யில் களமிறங்கும் ‘ப்ளிப்கார்ட்’ நிறுவனம்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:02 PM
பெங்களூரு: ‘ஸ்விக்கி, ஸொமாட்டோ’ நிறுவனங்களுக்கு போட்டியாக, ‘ஆன்லைன்’ வர்த்தக நிறுவனமான, ‘ப்ளிப்கார்ட்’, உணவு ‘டெலிவரி’ சேவையை விரைவில் அறிமுகப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான சோதனை முயற்சிகள் பெங்களூருவில் நடந்து வருகின்றன.
நம் நாட்டில், ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி சந்தையில், ‘ஸ்விக்கி, ஸொமாட்டோ’ நிறுவனங்கள் முன்னணியில் உள்ளன. கடந்த ஆண்டு, ‘ரேபிடோ’ நிறுவனம், ‘ஓன்லி’ என்ற பெயரில் உணவு டெலிவரி சேவையை அறிமுகப்படுத்தியது. எனினும், குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் மட்டுமே இந்த சேவை கிடைக்கிறது.
இந்நிலையில், ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான, ‘ப்ளிப்கார்ட்’ இந்த துறையில் இறங்க உள்ளது. தன் புதிய சேவைக்கு, ‘ஈட் – இன் பை மினிட்ஸ்’ என பெயரிட்டுள்ளது. அக்டோபர் இறுதிக்குள் சேவை அறிமுகமாகலாம் என, தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதற்கான சோதனை ஓட்டம் தொடக்கத்தில், ‘ப்ளிப்கார்ட்’டின் சில நுாறு ஊழியர்களிடம் நடத்தப்பட்டது. தற்போது 8,000 ஊழியர்களிடம் விரிவான சோதனை நடப்பதாக கூறப்படுகிறது. ‘ப்ளிப்கார்ட்’ செயலியிலேயே, உணவு டெலிவரிக்கென தனி பகுதியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
மத்திய அரசின் ஆதரவுடன் செயல்படும் டிஜிட்டல் வர்த்தகத்திற்கான இலவச நெட்வொர்க்கான ஓ.என்.டி.சி., வாயிலாக இணைந்த உணவகங்கள் மற்றும் ‘ப்ளிப்கார்ட்’ உடன் நேரடியாக இணைந்த உணவகங்கள் இதில் இடம்பெறும்.
உணவு டெலிவரிக்காக, அந்நிறுவனத்தின் சரக்கு கையாளும் பிரிவான, ‘இ- – கார்ட்’ தனி டெலிவரி பணியாளர்களை பயன்படுத்த உள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கிறது.
‘கென் ரிசர்ச்’ ஆய்வு நிறுவனத்தின் தகவல் படி, 2024ல் இந்திய உணவு டெலிவரி சந்தையில், ‘ஸொமாட்டோ’ 58 சதவீதமும், ‘ஸ்விக்கி’ 34 சதவீதமும் பங்கை பெற்றுள்ளன. ஆன்லைன் உணவு டெலிவரி சந்தை ஆண்டுக்கு 20 சதவீதம் வரை வளர்ந்து வருவதாக மதிப்பிட்டுள்ளது.