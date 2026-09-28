பாராதீப் அருகே 23 பேருடன் வெளிநாட்டு ரசாயன கப்பல் நிலைதடுமாற்றம்; காப்பாற்றியது கடலோர காவல்படை
பாராதீப் அருகே 23 பேருடன் வெளிநாட்டு ரசாயன கப்பல் நிலைதடுமாற்றம்; காப்பாற்றியது கடலோர காவல்படை
ADDED : செப் 28, 2026 05:46 PM
பாராதீப்: ஒடிசா அருகே, பாராதீப் கடற்கரை அருகே கவிழும் நிலையில் தடுமாறியபடி இருந்த ரசாயன கப்பலை இந்திய கடலோர காவல்படையினர் தக்க சமயத்தில் மீட்டு, பெரும் அசம்பாவிதத்தை தடுத்தனர்.
இதுபற்றிய விவரம் வருமாறு;
ஓடிசாவின் பாராதீப் கடற்கரை அருகே 23 பணியாளர்களுடன் எம்டி சீகல் 9 என்ற கப்பல் சென்று கொண்டிருந்தது. இதில் 9000 மெட்ரிக் டன் பாமாயில் இருந்துள்ளது.
கப்பலில் இருந்து இந்திய கடலோர காவல்படைக்கு ஒரு அவசர ஆபத்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அதில் கப்பலின் நிலைப்படுத்தும் தொண்டி வேகமாக நிரம்பியதோடு பிரதான இயந்திரம் செயலிழந்துவிட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, உடனடியாக இந்திய கடலோர காவல்படையினர் மீட்பு பணிகளை தொடங்கினர். ரசாயன கப்பலை மீட்கும் வகையில், மீட்புக்குழுவினர் கப்பலில் ஏறினர். அவர்கள் கப்பலில் உள்ள நிலைப்படுத்தும் தொட்டிகளில் இருந்து தண்ணீரை வெளியேற்றினர். பின்னர் சேதம் அடைந்த குழாய்களை மூடி நிலைதடுமாறி சாய்ந்து கொண்டிருந்த கப்பலை நிலைப்படுத்தினர்.
கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தும் கையில், ரோந்து கப்பல் ஒன்று சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. பின்னர், டால்பின் இழுவை படகை பயன்படுத்தி எம்டி சீகல் 9 கப்பல் பாராதீப் கடற்கரை நோக்கி பாதுகாப்புடன் இழுத்துச் செல்லப்பட்டது. மீட்கப்பட்ட கப்பலில் செயல் இழந்த இயந்திரங்களும் பழுதுநீக்கும் பணிகளும் தொடங்கி இருக்கின்றன.