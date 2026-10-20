எதிரிகளை ஒழிக்க வேறுபாடுகளை மறந்து அனைவரும் ஒன்றுபடுங்கள்: அரசியல் கட்சிகள், பொதுமக்களுக்கு பிரதமர் அழைப்பு
எதிரிகளை ஒழிக்க வேறுபாடுகளை மறந்து அனைவரும் ஒன்றுபடுங்கள்: அரசியல் கட்சிகள், பொதுமக்களுக்கு பிரதமர் அழைப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 09:46 PM
புதுடில்லி: ‘‘தேசத்தை சீரழிக்க நினைப்பவர்கள், சமூகத்தில் பிளவு ஏற்படுத்த துடிப்பவர்கள், நம் கலாசாரத்தின் மீது வெறுப்புணர்வு கொண்டவர்கள் அனைவருமே நம் தேசத்தின் எதிரிகள் தான். அவர்களுக்கு எதிராக நாம் ஒருங்கிணைந்து போராட வேண்டும்,’’ என பிரதமர் மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
டில்லியின் உத்சவ் மைதானத்தில் தசரா கொண்டாட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் விஜயதசமி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது:
ஸ்ரீராமரின் உயரிய லட்சியங்களை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க மட்டும் பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுவதில்லை. அது கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஆற்றலாக இருக்கிறது. தீய சக்திகளை வென்றதற்காக மட்டுமின்றி, நல்லாட்சி, சரியான பாதை ஆகியவற்றின் அடையாளமாகவும் பண்டிகைகள் விளங்குகின்றன.
ராம ராஜ்யம் என்பது பாகுபாடு இல்லாத, அனைவருக்குமான நீதி, சமமான வாய்ப்புகள் வழங்கும் நல்லாட்சி. அதிகாரத்தின் நோக்கம் மக்களை ஆள்வதல்ல; அவர்கள் நலனுக்காக உழைப்பது. ஒவ்வொரு குடிமகனும் இறைவனுக்கு சமம் என்ற கோட்பாட்டின்படி நாம் மக்களை இறைவனாக மதித்து ஆட்சி நடத்தி வேண்டும். இது தான் ஸ்ரீராமரின் லட்சியம்.
ஏழைகள் மற்றும் விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களின் நலனே அரசின் முதன்மையான பணி. நாம் பிறரின் உதவியின்றி சுயசார்புடன் செயல்பட வேண்டும். நம் வளங்கள் மீது நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். சொந்த உழைப்பின் மூலம் தீர்வுகளை கண்டறிய வேண்டும். பல நுாற்றாண்டுகளாக அன்னிய படையெடுப்புகளால் இழந்த பொக்கிஷங்களை நாம் மீட்டு வருகிறோம்.
அந்த வகையில், கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மட்டும் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்பட்ட 600க்கும் மேற்பட்ட புராதன சிலைகளை மீண்டும் தாய்நாட்டிற்கு மீட்டு கொண்டு வந்துள்ளோம். தேசத்தின் நலனுக்காக அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வேறுபாடுகளை மறந்து ஒன்றிணைய வேண்டும்.
தேசத்தை சீரழிக்க நினைப்பவர்கள், சமூகத்தில் பிளவு ஏற்படுத்த துடிப்பவர்கள், நம் கலாசாரத்தின் மீது வெறுப்புணர்வு கொண்டவர்கள் தான் உண்மையான எதிரிகள். இத்தகைய தேச விரோத சக்திகளுக்கு எதிராக நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும். தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதே நம் இலக்கு. சுயமரியாதை உணர்வு கொண்ட நாடுகள் தான் முன்னேற்றம் அடையும்.
இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.