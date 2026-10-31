காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து புகைக்குள் சிக்கிய நான்கு பேர் பலி
காலணி தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து புகைக்குள் சிக்கிய நான்கு பேர் பலி
ADDED : அக் 31, 2026 04:27 PM
புதுடில்லி: வடமேற்கு டில்லியில் உள்ள மங்கோல்புரி தொழிற்பேட்டை முதலாம் கட்டப் பகுதியில், நேற்று (அக்.,30) நள்ளிரவு காலணி தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக, இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
மங்கோல்புரி தொழிற்பேட்டையின் முதலாம் கட்டப்பகுதியில், காலணி தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கட்டடத்தில் அடித்தளம், தரைத்தளம், மூன்று மேல் தளங்கள் மற்றும் மூன்றாவது தளத்தில் ஒரு பகுதி கட்டமைப்பு ஆகியவை உள்ளன.
இந்த தொழிற்சாலையின் அடித்தளப் பகுதியில் நேற்று இரவு 10:00 மணியளவில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இது குறித்து தகவல் அறிந்து மீட்புப்படையினர் அங்கு விரைந்தனர். தீ அணைக்கப்பட்டு, அதிகாலை 1:00 மணிவரை குளிர்விக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
மீட்புக்குழுவினர் உள்ளே சென்று பார்த்த போது, ஆறு பேர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்தனர். மூன்றாவது தளத்தில் ஒருவர் கண்டெடுக்கப்பட்டார்; நான்காவது தளத்தில் இருந்த ஒரு அறையிலிருந்து ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் அனைவரும் மங்கேல்புரியில் உள்ள சஞ்சய் காந்தி நினைவு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். அவர்களை பரிசோதித்த போது, நான்கு பேர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர். மற்ற இருவருக்கும் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உயிரிழந்தவர்கள், பீஹார் மாநிலம் நாளந்தா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அசோக், 25, மங்கோல்புரியைச் சேர்ந்த ஹரிஹர், 40, லால் பாபு, 38 மற்றும் பிரேம் சந்த், 50 என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து இரங்கல் தெரிவித்துள்ள டில்லி பா.ஜ., அரசின் முதல்வர் ரேகா குப்தா, சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து அமைப்புகளும் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், காயமடைந்தவர்களுக்கு முறையான சிகிச்சை கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கவும், நிவாரணப் பணிகளை விரைவுபடுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, கவனக்குறைவு மற்றும் மரணத்தை விளைவிக்கும் வகையிலான செயல் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக, பிதம்பூராவைச் சேர்ந்த சுரேஷ் சந்த், 47 மற்றும் ரோஹினியைச் சேர்ந்த அசோக், 47 ஆகிய இருவர் இன்று (அக்.,31) கைது செய்யப்பட்டனர். தீ விபத்து குறித்தும், தலைமறைவாக உள்ள மற்றவர்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.