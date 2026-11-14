போலி அபராத குறுஞ்செய்தி அனுப்பி ரூ.4 லட்சம் மோசடி

UPDATED : நவ 14, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:06 PM
மலப்புரம்: கேரளாவை சேர்ந்த நபர் ஒருவருக்கு வாகன விதிமீறலுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளதாக கூறி போலி இணையதள இணைப்பை அனுப்பி, அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 3.89 லட்சம் ரூபாயை சைபர் குற்றவாளிகள் திருடியுள்ளனர்.
கேரளாவின் மலப்புரம் மாவட்டம் கொண்டோட்டியைச் சேர்ந்தவர் ஜம்ஷீத், 41. இவரது மொபைல் போன் எண்ணுக்கு சமீபத்தில் போக்குவரத்து விதிமீறலுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலி இணையதள இணைப்புடன் குறுஞ்செய்தி வந்துள்ளது.
அதை உண்மை என நம்பி குறுஞ்செய்தியில் இடம்பெற்றிருந்த இணைய இணைப்பை ஜம்ஷீத் திறந்தபோது, 'பரிவாஹன்' எனப்படும், மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் இணையதளம் போன்ற போலி இணையதள பக்கம் திறந்துள்ளது.
அது தெரியாமல், தன் வாகன பதிவு எண்ணை ஜம்ஷீத் உள்ளீடு செய்ததும், யு.பி.ஐ., எனப்படும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை செயலி வாயிலாக 10 தவணைகளில், 3 லட்சத்து 89 ஆயிரம் ரூபாய் அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அவர் அளித்த புகாரின்படி, கடந்த 12ம் தேதி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். பணம் சென்ற வங்கிக் கணக்குகளை கண்டறிந்து முடக்க உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
இதேபோன்ற போலி அபராத குறுஞ்செய்திகளை நம்பி, மேலும் பலரும் பணத்தை இழந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். மோசடியில் ஈடுபட்டவர்களை கண்டறியும் பணியில் இறங்கியுள்ளனர்.