மோசடி பணம் ரூ. 2 கோடியை பரிமாற்றம் செய்த இருவர் கைது
மோசடி பணம் ரூ. 2 கோடியை பரிமாற்றம் செய்த இருவர் கைது
UPDATED : அக் 25, 2026 04:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 04:02 PM
புதுடில்லி: மோசடி செய்த இரண்டு கோடி ரூபாயை பரிமாற்றம் செய்ய, ‘மியூல்’ வங்கிக் கணக்கை பயன்படுத்திய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர். நான்கு மொபைல் போன்கள், ஆறு வங்கி டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் 10 காசோலை புத்தகங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தேசிய சைபர் குற்ற இணையதளத்தில் பதிவாகியுள்ள புகார்கள் குறித்து ஆய்வு நடத்திய போது, வடகிழக்கு டில்லி யமுனா விஹாரில் ஒரு வங்கிக் கணக்குக்கு சட்டவிரோதமாக கடந்த 12ம் தேதி, 98,592 ரூபாய் பணம் வந்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இந்தப் பணம், ஜனக்புரியை சேர்ந்த ஒருவரை, ‘டிஜிட்டல் கைது’ என மிரட்டி, 2.20 கோடி ரூபாய் பறித்த பணத்தின் ஒரு பகுதி என்பதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்திய குற்றப்பிரிவு தனிப்படை போலீசார், அசோக் நகரில் ஒரு கடையில் இருந்த சோனுகான்,36, என்பவரை கைது செய்து, மூன்று மொபைல் போன்கள், டெபிட் கார்டுகள் மற்றும் காசோலை புத்தகங்களை பறிமுதல் செய்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணை அடிப்படையில், அர்ஜூன் சவுத்ரி,38, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு, மொபைல் போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.ஜனக்புரியை சேர்ந்த ஒருவரை டிஜிட்டல் கைது என மிரட்டி 2.10 கோடி ரூபாய் பறித்ததை ஒப்புக் கொண்டனர். மோசடி செய்த பணத்தை பயன்படுத்த அர்ஜூன் சிங் ஒரு கடையை தொடங்கி அதன் பெயரில் ஒரு வங்கிக் கணக்கையும் தொடங்கியுள்ளார். இருவரிடமும் விசாரணை நடக்கிறது.