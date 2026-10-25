நவ.,1 பேரணிக்கு இலவச விளம்பரம்; பாஜவுக்கு நன்றி சொன்ன ராகுல்
நவ.,1 பேரணிக்கு இலவச விளம்பரம்; பாஜவுக்கு நன்றி சொன்ன ராகுல்
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
ADDED : அக் 25, 2026 03:44 PM
புதுடில்லி: ஓட்டுத் திருட்டு நடப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றன. தேர்தல் ஆணையத்தை கண்டித்து இண்டி கூட்டணி சார்பில் நவ.,1ம் தேதி டில்லியில் பேரணி நடத்தப்படுகிறது. இதில் பங்கேற்க பொதுமக்களுக்கு லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அவரது எக்ஸ்தளப்பதிவு; நமது ஓட்டுகள் திருடப்படுவதை எந்த சூழலிலும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது. வாக்காளர் பட்டியலில் சட்ட விதிகளை மீறி பெயர்கள் நீக்கப்படுகின்றன. இதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டால் தடியடி நடத்துகிறார்கள். நமது ஓட்டுகளையும், நாட்டையும் பாதுகாக்க நவ.,1ம் தேதி டில்லியில் பிரமாண்ட பேரணி நடத்தப்பட இருக்கிறது.
மாணவர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், வர்த்தகர்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் என ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இதில் பங்கேற்கலாம். ஓட்டு உங்களுடையது.போராட வேண்டியதும் நீங்கள்தான்.
இண்டி கூட்டணியின் இந்தப் பேரணியை மக்களிடம் கொண்டு சென்ற பாஜ மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.