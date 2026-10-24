உ.பி., சட்டசபை தேர்தல் தொகுதி பங்கீட்டிற்காக, 'இண்டி' கூட்டணியில்...புகைச்சல்! : காங்., கேட்கும் தொகுதிகளை கொடுக்க சமாஜ்வாதி கட்சி அகிலேஷ் மறுப்பு
உ.பி., சட்டசபை தேர்தல் தொகுதி பங்கீட்டிற்காக, 'இண்டி' கூட்டணியில்...புகைச்சல்! : காங்., கேட்கும் தொகுதிகளை கொடுக்க சமாஜ்வாதி கட்சி அகிலேஷ் மறுப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 11:59 PM
ADDED : அக் 24, 2026 08:54 PM
UPDATED : அக் 24, 2026 11:59 PM ADDED : அக் 24, 2026 08:54 PM
லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில், அடுத்தாண்டு பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், தொகுதி பங்கீடு விவகாரத்தில், 'இண்டி' கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் காங்கிரஸ், அம்மாநில முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி இடையே மோதல் நீடிக்கிறது. 100 - 150 தொகுதிகளை காங்., கேட்கும் நிலையில், 60க்கும் குறைவான தொகுதிகளையே ஒதுக்க முடியும் என, அகிலேஷ் யாதவ் கறாராக தெரிவித்து விட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
உ.பி.,யில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு மொத்தமுள்ள, 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு, 2027 பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. நாட்டிலேயே அதிக சட்டசபை தொகுதிகளுடைய இங்கு, ஆட்சியை கைப்பற்றி விட்டால், மத்தியிலும் ஆட்சியை கைப்பற்றி விடலாம் என்பது, எழுதப்படாத விதி.
தேர்தல் பணி
தொடர்ந்து இரு முறை ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள பா.ஜ., மூன்றாவது வெற்றியை ருசிக்க தற்போதே தேர்தல் பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளது. உ.பி.,யில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக முன்னாள் முதல்வர் அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி உள்ளது. 2022 சட்டசபை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட அக்கட்சி, 111 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது. இந்த முறை, 'இண்டி' கூட்டணியின் அங்கமாக, காங்கிரசுடன் கைகோர்த்து அக்கட்சி தேர்தலை சந்திக்கிறது.
சட்டசபை தேர்தலுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களே உள்ள நிலையில், உ.பி.,யில் தற்போதே தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி விட்டது. கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெறும் இரு தொகுதிகளை மட்டுமே கைப்பற்றிய காங்., இந்த முறை குறைந்தபட்சம், 115 - 120 தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு செய்து, 175 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியலை, சமாஜ்வாதி தலைமையிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது.
தொகுதி பங்கீட்டை முறைப்படுத்த காங்., தன் உத்தேச தொகுதிகளை, நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி உள்ளது. அதில், 'ஏ' பிரிவில் மட்டும், 80 தொகுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றை கேட்டு பெறுவதில் அக்கட்சி விடாப்பிடியாக உள்ளது. இந்த சூழலில் தான், தொகுதி பங்கீடு விவகாரத்தை கவனிக்கும் பொறுப்பு, காங்., - பார்லி., குழு தலைவர் சோனியாவின் மகளும், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலின் சகோதரியும், லோக்சபா எம்.பி.,யுமான பிரியங்காவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு உள்ளது. இவர் தலைமையிலான குழு, சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவுடன் விரைவில் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சு நடத்த உள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்று, உ.பி., - காங்., மேலிட பொறுப்பாளர் ராஜேந்திர பால் கவுதம் கூறுகையில், ''சரியாக எத்தனை தொகுதிகள் என்பதை தற்போது கூற முடியாது. ஆனால், 175 - 200 தொகுதிகள் அடங்கிய பட்டியலை சமாஜ்வாதியிடம் சமர்ப்பித்து விட்டோம். விரைவில், அக்கட்சியுடன் அமர்ந்து பேசி தொகுதி பங்கீட்டை இறுதி செய்வோம். கூட்டணி பேச்சுக்கு எங்களது கதவுகள் திறந்தே உள்ளன,'' என்றார்.
இதற்கு பதிலளித்து, சமாஜ்வாதி மூத்த தலைவர் ஒருவர் கூறியதாவது:
யார் வேண்டுமானாலும் எத்தனை தொகுதிகளை வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம். ஆனால், அரசியலில் ஏற்கக்கூடிய, ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வை எட்ட வேண்டும் என்றால், வெற்று பேரங்களை விடுத்து, கள யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். தொகுதியில் உள்ள வெற்றி வாய்ப்பு மட்டுமே தொகுதி ஒதுக்கீட்டுக்கான ஒரே அளவுகோலாக இருக்க முடியும். இதுவே எங்களது நிலைப்பாடு.
இரு தொகுதிகள்
உ.பி.,யில், 1989க்கு பின், காங்கிரசால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை. 2017 தேர்தலில் ஏழு; 2022 தேர்தலில் வெறும் இரு தொகுதிகளை மட்டுமே காங்., கைப்பற்றியது. நிலைமை இப்படி இருக்கையில் அக்கட்சி, 100 தொகுதிகளுக்கு மேல் கேட்பது கள யதார்த்தத்திற்கு முரணானது. அக்கட்சியிடம் பேசி நிலைமையை புரிய வைப்போம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதன் மூலம், அதிக தொகுதிகளை தர முடியாது என்பதை காங்கிரசிடம் சமாஜ்வாதி மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளது.
பா.ஜ.,வை அகற்றுவதே இலக்கு!
ஒருவர், 172 தொகுதிகள் என்கிறார்; மற்றொருவர், 160 என்கிறார்; இன்னொருவர், 150 என்கிறார். அனைவரும் தங்களுக்கு தோன்றியதை கூறுகின்றனர். ஆனால் உண்மை யாருக்குமே தெரியாது. உண்மையான கள யதார்த்தம் எங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும். உ.பி.,யில், பா.ஜ.,வை ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அகற்றுவதே காங்., - சமாஜ்வாதி கூட்டணியின் பொதுவான நோக்கம். அந்த இலக்கை அடைய எதை வேண்டுமானாலும் செய்வோம்.
- அகிலேஷ் யாதவ்
தலைவர், சமாஜ்வாதி கட்சி