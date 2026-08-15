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மஹா.,வில் வங்கி கணக்குகளை வாடகைக்கு விட்ட கும்பல் கைது

மஹா.,வில் வங்கி கணக்குகளை வாடகைக்கு விட்ட கும்பல் கைது

ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:52 PM

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தானே: சைபர் குற்றவாளிகள் மோசடி செய்து பெறும் பணத்தை வெளிநாட்டு வங்கி கணக்குகளுக்கு மாற்ற உதவும் வகையில், உள்ளூர் வங்கி கணக்குகளை வாடகைக்கு வழங்கிய ஆறு பேர் அடங்கிய கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மஹாராஷ்டிராவில், ஆன்லைன் மோசடிகள் அதிகரித்து வருவதாக தொடர் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இதையடுத்து, மாநில சைபர் கிரைம் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சிலர், வங்கி கணக்கு விபரங்களை வழங்குவோருக்கு பணம் தருவதாகவும், அந்த வங்கி கணக்குகளை சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு வாடகைக்கு விடுவதாகவும் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சோலாப்பூர் மாவட்டத்தின் மோஹோல் பகுதியில் சில வங்கி கணக்குகளின் மூலம் 57.25 கோடி ரூபாய் பரிவர்த்தனைகள் நடைபெற்றதை கண்டறிந்தனர்.

சைபர் குற்றவாளிகள் மோசடியாக பெற்ற பணத்தை, வாடகை வங்கி கணக்குகளின் மூலம் பரிவர்த்தனை செய்தது உறுதிபடுத்தப்பட்டது.

இதுதொடர்பாக, வங்கி கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்து தந்த ஆறு பேர் கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவர்களிடம் இருந்து மூன்று லேப்டாப்கள், 29 மொபைல் போன்கள், 23 சிம் கார்டுகள், 105 வங்கி புத்தகங்கள் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர்.

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