‘டேட்டிங்’ செயலி மூலம் அறிமுகமான பெண் உணவு விடுதிக்கு அழைத்து ரூ.26,000 பறிப்பு
‘டேட்டிங்’ செயலி மூலம் அறிமுகமான பெண் உணவு விடுதிக்கு அழைத்து ரூ.26,000 பறிப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 03:29 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:27 PM
புதுடில்லி: ‘டேட்டிங்’ செயலி மூலம் ஒருவரை வரவழைத்து, அவரிடம் 26,000 ரூபாய் பறித்ததாக, ஹட்சன் லேனில் உள்ள ஒரு உணவு விடுதியின் உரிமையாளர் உள்ளிட்ட இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். டேட்டிங்குக்கு அழைத்த பெண் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
பீகார் மாநிலம், மேற்கு சம்பாரனை சேர்ந்த 23 வயது வாலிபர், புதிய பெண் தோழிகளுடன் பழகுவதற்கான டேட்டிங் எனப்படும், மொபைல் போன் செயலியை பயன்படுத்தி உள்ளார். இதில் சான்யா என்ற பெண், அவருக்கு அறிமுகமானார். நேரில் பேசி பழகுவதற்காக, வடமேற்கு டில்லியின், ஹட்சன் லேனில் உள்ள ஜி.டி.பி., மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகே வருமாறு, அந்த பெண் அழைத்துள்ளார்.
இதன்படி அங்கு சென்ற வாலிபரை, ஒரு உணவு விடுதிக்கு அழைத்து சென்றுள்ளார். அந்த பெண், விஸ்கி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை ஆர்டர் செய்துள்ளார். அந்த பெண் அங்கிருந்து அகன்றதும், கையால் எழுதப்பட்ட, 26,000 ரூபாய்க்கான ரசீதை வாலிபரிடம், உணவு விடுதியின் பணியாளர் வழங்கியுள்ளார்.
அதிகமான கட்டணம் இருந்ததால் அதை செலுத்த வாலிபர் மறுத்துள்ளார். அப்போது, உணவு விடுதியின் உரிமையாளர் ஜாவேத், 38 மற்றும் அதே பகுதியை சேர்ந்த பணியாளர் அனுஜ் குமார், 24 ஆகிய இருவரும், உடனடியாக கட்டணம் செலுத்தும் படி வற்புறுத்தி உள்ளனர். இதையடுத்து, தன் தந்தையை தொடர்பு கொண்டு, மொபைல் போனில், பணம் செலுத்துவதற்கு பயன்படும் கியூ.ஆர்., கோடு மூலம், வாலிபரின் தந்தை 26,000 ரூபாய் செலுத்தியுள்ளார். அதன் பிறகு, அந்த வாலிபர் விடுதியில் இருந்து செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இச்சம்பவத்திற்கு பின், டேட்டிங் செயலியில் தொடர்பு கொண்ட பெண், தன் மொபைல் போனை அணைத்து விட்டார். இதையறிந்த வாலிபர், தன் தந்தையிடம் விபரங்களை தெரிவித்தார். இதையடுத்து, அவர் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு அழைத்து, புகார் தெரிவித்தார்.
முகர்ஜி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர். அங்கு, 26,000 ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதை உறுதி செய்தனர். இதையடுத்து, விடுதியின் உரிமையாளர் ஜாவேத் மற்றும் பணியாளர் அனுஜ் குமார் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டு, அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. மொபைல் செயலி மூலம் தொடர்பு கொண்ட பெண் குறித்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அது மட்டுமின்றி, இது போல, இதற்கு முன்பு மிரட்டி பணம் பறித்த சம்பவங்கள் தொடர்பாகவும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.