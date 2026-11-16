‘புத்தகங்களுக்கு சற்று மரியாதை கொடுங்கள்’ டில்லி மத்திய செயலக நுாலகத்தில் இருந்து புத்தகங்களை இடமாற்றம் செய்ய கோர்ட் தடை
‘புத்தகங்களுக்கு சற்று மரியாதை கொடுங்கள்’ டில்லி மத்திய செயலக நுாலகத்தில் இருந்து புத்தகங்களை இடமாற்றம் செய்ய கோர்ட் தடை
UPDATED : நவ 16, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:36 PM
புதுடில்லி: டில்லியில், 135 ஆண்டுகள் பழமையான வரலாற்று சிறப்புமிக்க மத்திய செயலக நுாலகத்திலிருந்து புத்தகங்களை இடமாற்றம் செய்ய இடைக்கால தடை விதித்த உச்ச நீதிமன்றம், ‘புத்தகங்களுக்கு சற்று மரியாதை கொடுங்கள்’ என, மத்திய அரசுக்கு அறிவுறுத்தியது.
தலைநகர் டில்லியில், ராஜேந்திர பிரசாத் சாலையில் உள்ள சாஸ்திரி பவனில், மத்திய செயலக நுாலகம் இயங்கி வருகிறது. 135 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த நுாலகத்தில், 8.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அரிய புத்தகங்கள் உள்ளன.
இந்த சூழலில், மத்திய அரசின், ‘சென்ட்ரல் விஸ்டா’ திட்டத்தில் சாஸ்திரி பவன் கட்டடம் இடிக்கப்பட உள்ளது. இதனால், புத்தகங்களின் நிலை குறித்து கேள்வி எழுந்தது. அதே சமயம், சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தில், 8.5 லட்சம் புத்தகங்களை வைக்க இடம் ஒதுக்கப்படவில்லை என்ற செய்தி, ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றில் சமீபத்தில் வெளியானது.
இதை அடிப்படையாக வைத்து, உச்ச நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து இது குறித்து விசாரணை நடத்துகிறது. நீதிபதிகள் சஞ்சய் குமார், சஞ்சீவ் சச்தேவா ஆகியோர் அமர்வில், இந்த வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, நீதிமன்றத்திற்கு உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் ஹரிபிரியா பத்மநாபன், இம்மாதத்துக்குள் புத்தகங்களை அவசரமாக இடமாற்றம் செய்ய அதிகாரிகள் முயல்வதாகவும், புத்தகங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.கே.புரம் பகுதிக்கு தான் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த போது, அங்கிருந்த அசல் நுாலக தொகுப்பு புத்தகங்கள், 15 ஆண்டுகளாக மிக மோசமான நிலையில் பராமரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார்.
இதை கேட்ட நீதிபதி சஞ்சய் குமார், ‘‘இந்த பணியை எப்படியாவது அவசரமாக முடித்துவிட வேண்டும் என்பதிலேயே மத்திய அரசு குறியாக இருக்கிறது. இந்த புத்தகங்களை என்ன செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது? இது, முறையான திட்டமிடல் இல்லாத தற்காலிக அணுகுமுறை போலத்தான் தெரிகிறது.
‘‘இந்த புத்தகங்கள் நாட்டின் பாரம்பரிய சொத்துகள் என்பது மத்திய அரசுக்கு தெரியாதா? இந்த புத்தகங்களுக்கு சற்றேனும் மரியாதை கொடுங்கள்; 2 லட்சம் புத்தகங்கள் காற்றில் வீசப்பட்ட நிலையில் உள்ளன. இதை ஏன் கவனத்துடன் கையாளவில்லை?’’ என, கேள்வி எழுப்பினார்.
இதன்பின், ‘‘அடுத்த விசாரணை வரை மத்திய செயலக நுாலகத்தில் இருந்து புத்தகங்கள் எதுவும் இடமாற்றம் செய்யப்படாது,’’ என, அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் ஐஸ்வர்யா பாத்தி உத்தரவாதம் அளித்தார். இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், வழக்கை வரும், 20க்கு ஒத்திவைத்தனர்.