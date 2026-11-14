ஆட்சி என்பது அரசு மட்டும் அல்ல; மக்களின் கோரிக்கையும் தான்: துக்காராம் இணையத்தில் பதிவு
ஆட்சி என்பது அரசு மட்டும் அல்ல; மக்களின் கோரிக்கையும் தான்: துக்காராம் இணையத்தில் பதிவு
ADDED : நவ 14, 2026 07:58 AM
புதுடில்லி: ஆட்சி என்பது அரசு மட்டும் அல்ல; மக்களின் கோரிக்கையும் என்ன என்பதையும் சார்ந்தது என மஹாராஷ்டிரா உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையர் துக்காராம் முண்டே தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது பதிவு: நாம் கட்டமைக்க விரும்பும் இந்தியா, சமரசம் செய்யாத உயர்ந்த தரங்களிலிருந்து தொடங்க வேண்டும்; இந்தியாவில் சட்டங்களுக்கோ, திறமைக்கோ அல்லது தகுதியான மனிதர்களுக்கோ எந்தப் பஞ்சமும் இல்லை. நிலையான மாற்றம் ஒரு தனிநபர் அல்லது ஒரு ஆட்சியின் மீது சார்ந்திருக்க முடியாது.
யார் தலைமை தாங்கினாலும் பலன் தரும் அமைப்புகளையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும். ஆட்சி என்பது அரசு மட்டும் அல்ல; மக்களின் கோரிக்கையும் என்ன என்பதையும் சார்ந்தது. நாம் நமது நிறுவனங்களிடமிருந்து அதிகம் எதிர்பார்க்க வேண்டும். உலகை வழிநடத்த விரும்பும் ஒரு நாடு தரத்தில் சமரசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இவ்வாறு துக்காராம் முண்டே கூறியுள்ளார்.