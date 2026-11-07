பெட்ரோலில் அதிக எத்தனால் கலக்கப்படவில்லை மறுப்பு! கர்நாடக அரசின் புகாருக்கு மத்திய அரசு பதில்
பெட்ரோலில் அதிக எத்தனால் கலக்கப்படவில்லை மறுப்பு! கர்நாடக அரசின் புகாருக்கு மத்திய அரசு பதில்
ADDED : நவ 07, 2026 07:04 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில், பெட்ரோல் பங்க்குகளில் வினியோகிக்கப்படும், ‘இ – 20’ பெட்ரோலில், 20 சதவீத வரம்பை விட கூடுதலாக, 31 சதவீதம் வரை எத்தனால் கலக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு கூறிய குற்றச்சாட்டை, பொதுத்துறை எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் மறுத்துள்ளன.
நாட்டில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைக்கும் நோக்கில், பெட்ரோலில் 20 சதவீதம் எத்தனால் கலக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு அமல்படுத்தியது. இந்த பெட்ரோல், ‘இ – 20’ என அழைக்கப்படுகிறது. இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் நாடு முழுதும் இந்த பெட்ரோலை வினியோகித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், கர்நாடகாவில் ஏழு மாவட்டங்களில் 63 பெட்ரோல் பங்குகளில் இருந்து மாதிரிகளை சேகரித்து மாநில அரசு ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பி பரிசோதித்தது. ஆய்வு முடிவில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவன பெட்ரோல் பங்குகளில் அதிகபட்சமாக, 31.2 சதவீதம் எத்தனால் கலந்திருப்பதாக, காங்கிரசை சேர்ந்த கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் குற்றஞ்சாட்டினார். மற்ற நிறுவனங்களின் பங்குகளிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக எத்தனால் கலந்திருப்பதாக கூறினார்.
இதனால், வாகனங்களின் பெட்ரோல் குழாய்கள், கேஸ்கெட்டுகள், இன்ஜின் பாகங்கள் சேதமடைவதுடன், மைலேஜும் குறையும் என மாநில அரசு தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், ‘இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்’ ஆகிய மூன்று பொதுத்துறை எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்களும் இணைந்து நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘கர்நாடக அரசு நிர்ணயித்த சட்டப்பூர்வ மற்றும் தொழில்நுட்ப நடைமுறைகளின்படி இந்த ஆய்வை மேற்கொள்ளவில்லை’ என கூறியிருந்தது.
லோக்சபா எதிர்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.,யுமான ராகுல் தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ‘பழைய வாகனங்களின் இன்ஜின்கள் அதிக எத்தனால் கலந்த பெட்ரோலை பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்படவில்லை. பெட்ரோல் பங்க்குகளில் எத்தனால் கலப்பு அளவு குறித்த விபரங்களும் வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படுவதில்லை. ‘மாற்று எரிபொருளை தேர்வு செய்யும் வாய்ப்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இல்லை. பெட்ரோலில் உண்மையில் எவ்வளவு எத்தனால் கலக்கப்படுகிறது என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்’ என, வலியுறுத்தியிருந்தார்.
இந்நிலையில், பெட்ரோலிய அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
கர்நாடகாவில் பெட்ரோலில் 20 சதவீதத்துக்கு மேல் எத்தனால் கலக்கப்படுவதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை கவனத்தில் கொண்டுள்ளோம். ‘இந்தியன் ஆயில், பாரத் பெட்ரோலியம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்’ ஆகிய நிறுவனங்கள் வினியோகிக்கும், ‘இ – 20’ பெட்ரோல், இந்திய தர நிர்ணய அமைப்பின், ஐ.எஸ்., 17021 விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளது. அக்டோபரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், மாதிரிகள் சேகரிப்பு மற்றும் பரிசோதனை முறைகள் குறித்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளன.
விதிமுறைகளின்படி, தலா ஒரு லிட்டர் அளவில் ஆறு பிரிவுகளாக பெட்ரோல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட வேண்டும். அவற்றில் இரண்டு மாதிரிகள் பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளரிடமும், இரண்டு மாதிரிகள் எண்ணெய் நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். மீதமுள்ள இரண்டு மாதிரிகள் அரசு அங்கீகரித்த ஆய்வகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
மாதிரிகளின் அடையாளச் சீட்டுகளில் அதிகாரிகள் கூட்டாக கையெழுத்திட வேண்டும். ஆய்வு முடிவுகளும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் மற்றும் எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டும்.
கர்நாடக அரசு செப்டம்பரில் சேகரித்து அனுப்பிய மாதிரிகள், எண்ணெய் நிறுவனங்களின் ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு பரிசோதிக்கப்பட்டன. ஆனால், அக்டோபரில் எண்ணெய் நிறுவனப் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்காமல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன
மேலும், அந்த ஆய்வுக்கான பாதுகாக்கப்பட்ட மாதிரிகள், பெட்ரோல் பங்க் வாரியான விபரங்கள், ஆய்வக அறிக்கைகள் ஆகியவை எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை. இதனால், ஆய்வு முடிவுகளை மறுபரிசோதனை செய்து சரிபார்க்கும் வாய்ப்பும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மொத்தத்தில் கர்நாடக அரசின் பரிசோதனை நம்பகத்தன்மையற்றதாக உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.