தாத்தாவை ஏமாற்றி ரூ.30 லட்சம் மோசடி ஜாலியாக செலவு செய்த பேரன்கள் கைது
தாத்தாவை ஏமாற்றி ரூ.30 லட்சம் மோசடி ஜாலியாக செலவு செய்த பேரன்கள் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
புதுடில்லி: இந்திய கடற்படையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற 87 வயது முதியவரை ஏமாற்றி, 29.50 லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடித்த, அவரது பேரன் கைது செய்யப்பட்டார்.
கடற்படையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற 87 வயது முதியவர், தன் மகன் அஸ்வானி ராகவுடன் வசித்து வருகிறார். முதியவரின் வங்கிக்கணக்கில், கடந்த ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரை அனுமதியின்றி பணம் எடுக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. இது குறித்து, முதியவரின் மகன் அஸ்வானி ராகவ், போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
இது குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், முதியவர் வங்கிக் கணக்கில் இருந்து 29.50 லட்சம் ரூபாய் மோசடியாக எடுக்கப்பட்டது தெரியவந்தது. நிதி பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்ததில், முதியவரின் பேரன் அபிேஷக் என்பவரின் வங்கிக் கணக்கிற்று 9.26 லட்சம் ரூபாயும், இன்னொரு பேரன் துஷார் என்பவரின் வங்கிக்கணக்கிற்கு 20.24 லட்சம் ரூபாயும் மாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது.
தன் ததாத்தாவின் வங்கி கணக்கு விபரங்களை முறைகேடாக பயன்படுத்தி, நண்பர்களுடன் இணைந்து பணத்தை கையாடல் செய்தது தெரியவந்தது. முதியவரின் வங்கிக் கணக்குடன் அபிஷே க்கின் மொபைல் போன் எண்ணும் இணைக்கப்பட்டிருந்தது.
இதையடுத்து, முதியவரின் பேரன்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மோசடி செய்த பணத்தில், பேரன்களும், அவர்களது நண்பர்களும் மணாலி, நைனிடால் மற்றும் ஒடிசா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சுற்றுலா சென்று, ஜாலியாக இருந்துள்ளனர். அந்த பணத்தில், 2.75லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு காரை வாங்கி பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து காரும், மொபைல் போன்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், இதில் மற்றவர்கள் யாருக்காவது தொடர்பு இருக்கிறதா என்பது குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.