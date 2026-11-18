யூரியா உரத்திற்கு மாற்றாக பசுமை அம்மோனியா: மத்திய அரசு புதிய முயற்சி
யூரியா உரத்திற்கு மாற்றாக பசுமை அம்மோனியா: மத்திய அரசு புதிய முயற்சி
ADDED : நவ 18, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:51 PM
பஞ்சாப் மாநிலம் அஜித் சிங் நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பதர்பூர் கிராமத்தில் 'கேத் பச்சாவ் அபியான்' திட்ட நிகழ்ச்சி நடந்தது. மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுஹான் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் நலனுக்காக பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
குறிப்பாக, பிரதமரின் ராஷ்ட்ரிய கிருஷி விகாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாவது தவணையாக பஞ்சாப் விவசாயிகளுக்கு 254.20 கோடி ரூபாய் நிதியை விடுவிப்பதற்கான ஒப்புதல் கடிதத்தை அவர் வழங்கினார்.
தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுஹான் கூறியதாவது:
யூரியாவுக்கு மாற்றாக 25,000 ஏக்கர் பரப்பளவில் பசுமை அம்மோனியா சோதனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இது வெற்றியடைந்தால் விவசாயிகளுக்கு பெருமளவில் பயன் அளிக்கும்.
அதிக மருந்துகளை உட்கொள்வது, மனித உடலுக்கு தீங்கு விளைவிப்பது போல, அதிக யூரியா மற்றும் டி.ஏ.பி., போன்ற ரசாயன உரங்கள் மண் வளத்தை பாதிக்கும். எனவே, மண் பரிசோதனை செய்து, அதற்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை மட்டுமே விவசாயிகள் இடுபொருளாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
கோதுமை, நெல் ஆகிய இரு பயிர்களை மட்டுமே தொடர்ந்து சார்ந்திருப்பது மண் வளத்திற்கும், விவசாயிகளின் நீண்டகால வருமான உயர்வுக்கும் ஏற்றதல்ல. சிறு விவசாயிகள் ஆண்டு முழுதும் நிலையான வருமானம் பெற, பயிர் சாகுபடியுடன் பழங்கள், காய்கறிகள் சாகுபடி செய்ய வேண்டும்.
கால்நடை வளர்ப்பு, மீன் வளர்ப்பு, தேனீ வளர்ப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வளர்ப்புகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். எதிர்வரும் மத்திய பட்ஜெட்டில் இதற்காக கூடுதல் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.