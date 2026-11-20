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-நமது நிருபர்-
ஆமதாபாத்தில் கச்சா எண்ணெய் திருட்டுக் கும்பலை சேர்ந்த 6 பேரை குஜராத் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையினர் கைது செய்தனர். இவர்கள் இயற்கை எரிவாயு கழகத்தின் ஆலையிலிருந்து கச்சா எண்ணெயைக் கடத்தி டேங்கர் மூலம் விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்.
உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், ஆமதாபாத்தில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையினர் வாகன சோதனை நடத்தி இந்த கும்பலை கைது செய்தனர். 8,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் எடுக்கப்பட்டு, சட்டவிரோதமாக அப்புறப்படுத்துவதற்காக டேங்கரில் எடுத்து சென்ற போது இந்த கும்பல் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
கச்சா எண்ணெய் திருட்டு கும்பல் சிக்கியது; குஜராத்தில் 6 பேர் கைது
கச்சா எண்ணெய் திருட்டு கும்பல் சிக்கியது; குஜராத்தில் 6 பேர் கைது
ADDED : நவ 20, 2026 08:46 AM
ADDED : நவ 20, 2026 08:46 AM
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-நமது நிருபர்-
ஆமதாபாத்தில் கச்சா எண்ணெய் திருட்டுக் கும்பலை சேர்ந்த 6 பேரை குஜராத் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையினர் கைது செய்தனர். இவர்கள் இயற்கை எரிவாயு கழகத்தின் ஆலையிலிருந்து கச்சா எண்ணெயைக் கடத்தி டேங்கர் மூலம் விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்.
உளவுத் தகவலின் அடிப்படையில், ஆமதாபாத்தில் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படையினர் வாகன சோதனை நடத்தி இந்த கும்பலை கைது செய்தனர். 8,000 லிட்டர் கச்சா எண்ணெய் எடுக்கப்பட்டு, சட்டவிரோதமாக அப்புறப்படுத்துவதற்காக டேங்கரில் எடுத்து சென்ற போது இந்த கும்பல் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.