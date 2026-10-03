குஜராத் பொது சிவில் சட்ட மசோதா ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல்
குஜராத் பொது சிவில் சட்ட மசோதா ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 04:14 PM
ஆமதாபாத்: குஜராத் சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட, யு.சி.சி., எனப்படும் பொது சிவில் சட்ட மசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்தார்.
முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கும் உத்தரகண்டில், நாட்டிலேயே முதன்முறையாக, 2025ல், பொது சிவில் சட்டம் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதலோடு அமலுக்கு வந்துள்ளது. அதை தொடர்ந்து, பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கும் அசாம், குஜராத், மத்திய பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள், பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்த முனைப்பு காட்டி வருகின்றன.
முதல்வர் பூபேந்திர படேல் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கும் குஜராத்தில், கடந்த மார்ச் 24ல், மாநில சட்டசபையில், பொது சிவில் சட்ட மசோதா – 2026 நிறைவேற்றப்பட்டு ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த மசோதாவுக்கு ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இந்த சட்டம் எந்த தேதியில் இருந்து அமலுக்கு வரும் என்பதை குஜராத் அரசு விரைவில் அறிவிக்கும். அந்த தேதியில் இருந்து சட்டம் அமலுக்கு வரும்.
இந்த சட்டம் திருமணம், விவாகரத்து, வாரிசுரிமை, திருமணம் செய்யாமல் சேர்ந்து வாழ்தல் உள்ளிட்டவை தொடர்பான சட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துவதையும், கட்டுப்படுத்துவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இந்த சட்டம் குஜராத் மட்டுமின்றி, அம்மாநிலத்துக்கு வெளியே வசிக்கும் குஜராத்திகளுக்கும் பொருந்தும்.
அதே சமயம், இந்த சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின், 342-வது பிரிவின் கீழ் வரும் பழங்குடியினருக்கு பொருந்தாது.