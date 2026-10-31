ம.பி. ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல்; வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார் ஹர்தீப் சிங் புரி
ம.பி. ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல்; வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார் ஹர்தீப் சிங் புரி
ADDED : அக் 31, 2026 05:57 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:57 PM
போபால்: ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான வேட்பு மனுவை மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தாக்கல் செய்துள்ளார்.
உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர் ஹர்தீப் சிங் புரி. மததிய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சராக இருக்கிறார். அவரின் பதவிக்காலம் அண்மையில் முடிந்தது. அவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுமா என்பது பற்றி பல்வேறு யூகங்கள் வெளியாகின.
ஆனால், மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபாவுக்கு தேர்வான எல்.முருகன் மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட அந்த பதவிக்கு ஹர்தீப் சிங் புரி அறிவிக்கப்பட்டார். அவர் இன்று தமது வேட்பு மனுவை அதிகாரப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்தார்.
இணை அமைச்சர் கிருஷ்ணா கவுர், வேட்பாளரை முன்மொழிந்து அதற்கான ஒப்புதல் படிவத்தில் கையெழுத்திட்டார். வேட்பு மனு தாக்கலின் போது மத்திய பிரதேச முதல்வர் மோகன் யாதவ், பாஜ மாநில தலைவர் ஹேமந்த் கந்தேல்வால் உள்ளிட்ட பலர் இருந்தனர்.
வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்த ஹர்தீப் சிங்புரி நிருபர்களை சந்திக்கவில்லை. மனுவை தாக்கல் செய்யும் முன்னதாக அவர், குருத்வாராவில் பிரார்த்தனை செய்து, கருணாதம் ஆசிரமத்தில் உள்ள சந்த்சுதேஷ் சாண்டில்ய மகாராஜிடம் ஆசி பெற்றார்.