மத்திய பிரதேச ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல் பா.ஜ., வேட்பாளரானார் ஹர்தீப் சிங் புரி
மத்திய பிரதேச ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல் பா.ஜ., வேட்பாளரானார் ஹர்தீப் சிங் புரி
UPDATED : அக் 28, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:06 PM
புதுடில்லி: மத்திய பிரதேச ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல் வேட்பாளராக, மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரியை பா.ஜ., அறிவித்துள்ளது.
மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு துறை இணை அமைச்சராக இருந்தவர் பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த எல்.முருகன். மத்திய பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவர், தன் அமைச்சர் பதவியையும், எம்.பி., பதவியையும் கடந்த 14ல் ராஜினாமா செய்தார். வரும் 2030ம் ஆண்டு ஏப்., வரை இவரது பதவிக்காலம் உள்ளது.
முருகனின் ராஜினாமாவைத் தொடர்ந்து, காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட ம.பி., ராஜ்யசபா இடத்துக்கு அடுத்த மாதம் 12ல் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் 2ம் தேதியுடன் இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் நிறைவடைய உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த தேர்தலில் பா.ஜ., சார்பில் மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி போட்டியிடுவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அறிவிப்பபை பா.ஜ., தலைமையகம் நேற்று வெளியிட்டது. உத்தர பிரதேசத்தில் இருந்து ராஜ்யசபா எம்.பி.,யாக தேர்வான ஹர்தீப் சிங் புரியின் பதவிக்காலம், அடுத்த மாதம் 25ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இந்நிலையில், ம.பி., ராஜ்யசபா இடைத்தேர்தல் வேட்பாளராக அவர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். ம.பி.,யில், பா.ஜ., பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியில் உள்ளதால், ஹர்தீப் சிங் புரி எளிதில் வெற்றி பெறுவார் என எதிர்ப்பார்க்கப்டுகிறது.