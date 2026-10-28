கலவரத்தில் வாலிபரை கொன்ற 5 பேரின் மேல்முறையீட்டு மனு ஐகோர்ட்டில் தள்ளுபடி
கலவரத்தில் வாலிபரை கொன்ற 5 பேரின் மேல்முறையீட்டு மனு ஐகோர்ட்டில் தள்ளுபடி
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:06 PM
புதுடில்லி: வடகிழக்கு டில்லி கலவரத்தில் வாலிபர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில், மேல் முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்த டில்லி உயர் நீதிமன்றம், ஐந்து பேருக்கு விதிக்கப்பட்ட ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனையை உறுதி செய்தது.
மத்திய அரசின் குடியுரிமை சட்டத்தை எதிர்த்து, வடகிழக்கு டில்லி, சந்த் சாத் பகுதியில், 2020ம் ஆண்டு பிப்ரவரி நடந்த போராட்டம், மதக்கலவரமாக மாறியது. இந்தக் கலவரத்தில், 53 பேர் கொல்லப்பட்டனர்.
இந்தக் கலவரத்தில், மொஹ்சின், 22 என்ற வாலிபரை அடித்துக் கொலை செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட அமன் காஷ்யப், தேவிந்தர் குமார், பிரதீப் ராய், ஆஷிஷ் மற்றும் அருண் குமார் ஆகிய ஐந்து பேருக்கும், ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தண்டனையை எதிர்த்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் ஐந்து பேரும் மேல்முறையீடு செய்தனர்.
இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மது ஜெயின் நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
நேரில் பார்த்த சாட்சியங்களின்படி அமன் காஷ்யப், தேவிந்தர் குமார், பிரதீப் ராய், ஆஷிஷ் மற்றும் அருண் குமார் ஆகிய ஐந்து பேரும், ஆயுதங்களுடன் கலவரம் செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்போது, மொஹ்சின் என்ற அந்த வாலிபரை, அடித்துக் கொலை செய்ததும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய தண்டனை சட்டப் பிரிவு 304, பகுதி 1 மற்றும் பிரிவு 148 ஆகியவற்றின் கீழ், ஐந்து பேருக்கும் விசாரணை நீதிமன்றம் விதித்த தண்டனை சரியானதே. கலவரத்தில் ஈடுபட்டவர்களில், மொஹ்சினின் தலையில் கொடிய காயத்தை யார் ஏற்படுத்தினர் என்பதை போலீஸ் தரப்பில் துல்லியமாகக் கண்டறிய முடியவில்லை என்பதற்காக மட்டும், குற்றவாளிகளை விடுவிக்க முடியாது. மெஹ்சினை விடாமல் துரத்திச் சென்ற ஐந்து பேரும், அவர் தடுக்கி விழுந்தவுடன் சரமாரியாக தாக்கி கொலை செய்தது சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.