நாட்டில் சுகாதாரம் மோசமாக உள்ளது: உச்ச நீதிமன்றம்
நாட்டில் சுகாதாரம் மோசமாக உள்ளது: உச்ச நீதிமன்றம்
ADDED : நவ 20, 2026 03:36 AM
ADDED : நவ 20, 2026 03:36 AM
- சிறப்பு நிருபர் -
'நம் நாடு தற்போது செல்வந்த நாடாக முன்னேறி இருந்தாலும், மோசமான சுகாதார நிலையால் பல துறைகளில் அடைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி பயனற்று போகிறது' என உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பான வழக்கு, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எஸ்.வி.என். பாத்தி மற்றும் என்.வி. அஞ்சாரியா அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
நம் நாடு தற்போது செல்வந்த நாடாக முன்னேறியிருந்தாலும், சுகாதாரத்தில் நிலவும் மோசமான நிலை, பிற துறைகளில் அடைந்த பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பயனற்றுப் போகச் செய்கிறது. மோசமான சுகாதாரம் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பிரச்சினை நாட்டின் எதிர்காலத்தையே பாதிக்கும்.
திடக்கழிவு மேலாண்மையில் அரசுத் துறைகள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களுக்கும் பொறுப்பு உள்ளது. குப்பைகளை அதிக அளவில் உருவாக்கும் குடியிருப்பு, வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றைக் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.வழக்கு விசாரணை அடுத்த ஆண்டு ஜன., 12ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.