விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த கனமழை: காற்று மாசு குறைந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி
விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த கனமழை: காற்று மாசு குறைந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 10:24 PM
புதுடில்லி: தலைநகர் டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் விடியவிடிய கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால், மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்றின் தரம் இயல்பான நிலையை அடைந்துள்ளது.
டில்லி, அண்டை மாநிலங்களான பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளில் நேற்று முன் தினம் இரவு முழுதும் மழை கொட்டித் தீர்த்தது. சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. டில்லியில் நேற்று காலை முதலே மேகமூட்டமும், மூடுபனியும் சூழ்ந்திருந்தன. இரவு பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது.
நேற்று காலை 8:30 மணி வரையிலான, 24 மணி நேரத்தில் டில்லியில் 6.14 செ.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
நேற்று முன் தினம் காலை 8:30 மணி முதல் நேற்று காலை 6:00 மணி வரை ஜரோடா கலானில் 89 மி.மீ., மழை பெய்தது. லோதி சாலை – 63 மி.மீ., சப்தர்ஜங் – 5.65 செ.மீ., ஜஜ்ஜார் 47 மி.மீ., நாராயணா– 4.45 செ.மீ., பீதம்பூரா – 4.25 செ.மீ., பூசா – 4.15 செ.மீ., காஜியாபாத் – 41 மி.மீ., பிரகதி மைதானம் – 4.09 செ.மீ., குருகிராம் – 36 மி.மீ., ஜனக்புரி – 3.55 செ.மீ., முராத்நகர்– 35 மி.மீ., மற்றும் குருகிராம் நார்த் கேப் பல்கலை – 30 மி.மீ., மயூர் விஹார் – 9 மி.மீ., ஜாபர்பூர் – 1 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.
இரவு முழுவதும் கொட்டித் தீர்த்த மழையால், டில்லியில் மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்றின் தரம், இயல்பான நிலையை அடைந்துள்ளது. இந்த மழையால் காற்று மாசு வெகுவாக குறைந்துள்ளது. நேற்று காலை 9:30 மணிக்கு டில்லியின் காற்று தரக் குறியீடு 90ஆக பதிவாகி இருந்தது. இது இயல்பான நிலை என மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், டில்லியில் இடியுடன் கூடிய மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.
தென்கிழக்கு டில்லி, கிழக்கு டில்லி, ஷாஹ்தாரா, மத்திய டில்லி, வடகிழக்கு டில்லி, தெற்கு டில்லி, புதுடில்லி, தென்மேற்கு டில்லி, மேற்கு டில்லி, வடமேற்கு டில்லி மற்றும் வடக்கு டில்லி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு இடியுடன் கூடிய கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு உள்ளது.
மாசு -அதிகரிக்கும்
கேரளாவின் அமிர்த விஸ்வ வித்யா பீடத்தின் இயற்கை வள கண்காணிப்பு ஆய்வாளர் டாக்டர் சதீந்திரன் கூறியதாவது:
மழை பெய்ததால் டில்லியில் காற்று மாசு வெகுவாக குறைந்து இயல்பு நிலையை அடைகிறது. ஆனால், அடுத்த சில நாட்களிலேயே காற்று மாசு மீண்டும் அதிகரித்து விடுகிறது.
கடந்த, 2003 முதல் 2024 வரையிலான காலகட்டத்தில், 612 நாட்கள் மழை பெய்துள்ளது. இதில், 310 நாட்களில் மழை பெய்த அடுத்த ஐந்தாவது நாளிலேயே காற்று மாசு மீண்டும் உச்சத்தை அடைந்துள்ளது.
வாகனங்கள், தொழிற்சாலைகள், கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் குப்பைகளை எரித்தல் ஆகியவற்றால், காற்றில் நுண் துகள்கள் கலக்கின்றன. மேலும், வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் வேதிவினைகளாலும் புதிய மாசு துகள்கள் உருவாகின்றன.
தலைநகர் டில்லியில் காற்றின் தரத்தை நீண்டகால அடிப்படையில் மேம்படுத்த, மழையை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், புகை மற்றும் தூசி உருவாவதை குறைக்க தொடர்ச்சியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.