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ஹைதராபாத் : மேற்கு வங்கம் கோல்கத்தாவில் இருந்து புவனேஸ்வர் வழியாக ஹைதராபாத் நோக்கி கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அதனை மடக்கி வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சோதன செய்தனர். அப்போது, காரின் பின்பக்க சிவப்பு விளக்கு பகுதியில், 2.98 கிலோ எடையுள்ள 25 தங்கக் கட்டிகளை மறைத்து சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ.3.83 கோடி.
நூதன முறையில் தங்கக்கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். யாருக்காக கடத்தி செல்லப்படுகிறது? இதன் பின்னணியில் யார் யார் இருக்கிறார்கள்? என்பது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கார் பின்பக்க சிவப்பு விளக்கில் ரூ.3.83 கோடி தங்கக்கட்டிகள் மறைத்து நூதன கடத்தல்
கார் பின்பக்க சிவப்பு விளக்கில் ரூ.3.83 கோடி தங்கக்கட்டிகள் மறைத்து நூதன கடத்தல்
ADDED : நவ 21, 2026 10:29 PM
ADDED : நவ 21, 2026 10:29 PM
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ஹைதராபாத் : மேற்கு வங்கம் கோல்கத்தாவில் இருந்து புவனேஸ்வர் வழியாக ஹைதராபாத் நோக்கி கார் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அதனை மடக்கி வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் சோதன செய்தனர். அப்போது, காரின் பின்பக்க சிவப்பு விளக்கு பகுதியில், 2.98 கிலோ எடையுள்ள 25 தங்கக் கட்டிகளை மறைத்து சட்டவிரோதமாக கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது. இதன் மதிப்பு ரூ.3.83 கோடி.
நூதன முறையில் தங்கக்கடத்தலில் ஈடுபட்ட இருவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். யாருக்காக கடத்தி செல்லப்படுகிறது? இதன் பின்னணியில் யார் யார் இருக்கிறார்கள்? என்பது குறித்து விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.