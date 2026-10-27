மரபணு குறைபாடுடன் பிறக்கும் குழந்தையை அரசிடம் ஒப்படைக்க உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி
மரபணு குறைபாடுடன் பிறக்கும் குழந்தையை அரசிடம் ஒப்படைக்க உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:24 PM
கொச்சி: கேரள மாநிலத்தில் அரிய வகை மரபணு குறைபாடுடன் பிறக்கவுள்ள குழந்தையை, பிரசவத்திற்குப் பின் குழந்தைகள் நலக்குழுவிடம் ஒப்படைக்க தம்பதிக்கு உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
கேரளாவை சேர்ந்த இளைஞர் 33 வார கர்ப்பிணியான தன் மனைவியின் கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு, ‘ஸ்கெலட்டல் டிஸ்பிளேசியா' என்ற அரியவகை மரபணு குறைபாடு இருப்பதால் கர்ப்பத்தை கலைக்க அனுமதி கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், மருத்துவக் குழு அமைத்து கருவை சோதனையிட அறிவுறுத்தியது.
சோதனையில் கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு, ‘ஸ்கெலிட்டல் டிஸ்பிளேசியா’ என்ற எலும்பு மற்றும் குருத்தெலும்பு வளர்ச்சி குறைபாடு இருப்பதாகவும், அதனால் குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்பதால், கர்ப்பத்தை கலைக்கத் தேவையில்லை என்றும் மருத்துவக் குழு தெரிவித்தது. மேலும், குழந்தையை வளர்க்க பெற்றோர் விரும்பவில்லை எனில் அதை குழந்தைகள் நலக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கலாம் என்றும் பரிந்துரைத்தது.
குழுவின் பரிந்துரையை ஏற்று, கர்ப்பத்தை கலைக்கும் முடிவை தம்பதி கைவிட்டனர். அதற்கு பதிலாக, குழந்தை பிறந்தவுடன் அதை குழந்தைகள் நலக்குழுவிடம் ஒப்படைக்க அனுமதி கோரி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். .
இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஹரிசங்கர் வி. மேனன் ‘தம்பதி குழந்தையை வளர்க்க விரும்பாததால், குழந்தை பிறந்ததும், அதை குழந்தைகள் நலக் குழுவிடம் ஒப்படைக்கலாம்’ என உத்தரவிட்டார்.