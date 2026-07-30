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பிரதமர் மோடி தலைமையில் உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம்

பிரதமர் மோடி தலைமையில் உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம்

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:12 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:12 PM

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புதுடில்லி: டில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாதுகாப்புக்கான அமைச்சரவை குழு கூட்டம் நடந்தது.

பார்லிமென்ட் வளாகத்தில் நடந்த இந்த கூட்டத்தில், மத்திய அமைச்சர்கள் அமித்ஷா, நிர்மலா சீதாராமன், ஜெய்சங்கர், நட்டா, ஹர்தீப்சிங் புரி, கிரண் ரிஜிஜூ மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உள்ளிட்டோர் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.இந்த கூட்டத்தில் தேசிய பாதுகாப்பு விவகாரம் மற்றும் மேற்காசியா நிலவரம் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படுகிறது. இதில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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