ஆர்.எம்.எல்., மருத்துவமனையில் உயர் சிறப்பு பிரிவுக்கு அனுமதி
ஆர்.எம்.எல்., மருத்துவமனையில் உயர் சிறப்பு பிரிவுக்கு அனுமதி
UPDATED : அக் 24, 2026 02:46 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:44 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசின், டாக்டர் ராம் மனோகர் லோஹியா மருத்துவமனையில், 666 படுக்கைகள் கொண்ட அதி உயர் சிறப்பு பிரிவுக்கு தீயணைப்பு துறை தடையில்லா சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. இதன் மூலம், அதிநவீன சிறப்பு பிரிவை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வருவதில் இருந்த முக்கியத் தடை நீங்கியுள்ளது.
டில்லி, ராம் மனோகர் லோஹியா மருத்துவமனை வளாகத்தில், 482 கோடி ரூபாய் செலவில், 666 படுக்கைகள் கொண்ட அதி உயர் சிறப்பு சிகிச்சை பிரிவு கட்டப்பட்டுள்ளது. மொத்தம், 11 மாடிகளைக் கொண்ட இந்த சிறப்பு பிரிவில், 18 ஆப்பரேஷன் தியேட்டர்கள், 99 படுக்கைகள் கொண்ட தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு, 196 படுக்கைகள் கொண்ட உயர் சிகிச்சை பிரிவு, மூன்று ஆய்வகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
புற்றுநோயியல், புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, கல்லீரல் நோயியல், இரைப்பை குடல் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஆகிய பிரிவுகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து சிகிச்சை பிரிவுகளிலும் படுக்கை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த சிறப்பு பிரிவு செயல்பாட்டுக்கு வந்தவுடன், ராம் மனோகர் லோகியா மருத்துவமனையின் படுக்கை எண்ணிக்கை, 1,538ல் இருந்து, 2,204 ஆக அதிகரிக்கும். புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கான அதிநவீன வசதிகளுடன் கூடிய, அணு மருத்துவ பிரிவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு மற்றும் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளை மேம்படுத்தி, நோயாளிகளின் காத்திருப்பு நேரத்தைக் குறைக்கும் வகையில், இந்த புதிய பிரிவை விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசின் இந்த முதன்மை மருத்துவமனையில், டில்லி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் மருத்துவ வசதி கிடைக்கும் என டாக்டர்கள் கூறினர்.