டில்லி - மீரட் இடையே நாளை முதல் அதிவேக 'நமோ பாரத்' ரயில்கள் இயக்கம்
டில்லி - மீரட் இடையே நாளை முதல் அதிவேக 'நமோ பாரத்' ரயில்கள் இயக்கம்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:52 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
UPDATED : நவ 14, 2026 04:52 PM ADDED : நவ 14, 2026 04:04 PM
புதுடில்லி: 'நெரிசல் மிகுந்த காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் டில்லி - மீரட் இடையே அதிவேக, 'நமோ பாரத்' ரயில்கள் இயக்கப்படும்' என, என்.சி.ஆர்.டி.சி., எனப்படும் தேசிய தலைநகர் பிராந்திய போக்குவரத்து கழகம் அறிவித்துள்ளது.
டில்லி - காஜியாபாத் - மீரட் இடையே, 82 கி.மீ., துாரத்துக்கு, நமோ பாரத் ரயில்களை, தேசிய தலைநகர் பிராந்திய போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்கி வருகிறது. இந்த தடத்தில், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பயணியர் கூட்டம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில், நெரிசல் மிகுந்த நேரங்களில், கூடுதலாக, அதிவேக நமோ பாரத் ரயில்கள் நாளை முதல் இயக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, தேசிய தலைநகர் பிராந்திய போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
டில்லி - மீரட் இடையே இயக்கப்படும் நமோ பாரத் ரயில்களில் பயணியர் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் ஏராளமான பயணியர் கூட்டத்தில் சிக்கி அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, டில்லி - மீரட் இடையே நெரிசல் மிகுந்த காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில், எட்டு அதிவேக நமோ பாரத் ரயில்கள், நாளை முதல் இயக்கப்படும். இதன் மூலம், ஆனந்த் விஹார் மற்றும் காஜியாபாத் இடையிலான பயண நேரம் எட்டு நிமிடங்களாக குறையும்.
டில்லி, ஆனந்த் விஹாரிலிருந்து பெகம்பூலுக்கு 36 நிமிடங்களிலும், காஜியாபாதிலிருந்து பெகம்பூலுக்கு 28 நிமிடங்களிலும் சென்றடையலாம். டில்லி - மீரட் இடையே, 50 நிமிடங்களுக்கும் குறைவான நேரமே ஆகும்.
அலுவலகம் செல்வோர் மற்றும் மாணவர்களின் பயண நேரத்தைக் குறைக்கும் நோக்கில், இந்த அதிவேக ரயில்கள் சராய் காலே கான், ஆனந்த் விஹார், காஜியாபாத், பெகம்பூல் மற்றும் மோதிபுரம் ஆகிய ஐந்து நிலையங்களில் மட்டுமே நின்று செல்லும்.
காலையில், சராய் காலே கான் மற்றும் மோதிபுரத்திலிருந்து காலை 8:00 மணி மற்றும் 8:30 மணிக்கு அதிவேக நமோ பாரத் ரயில்கள் புறப்படும். மாலையில் மாலை 6:00 மணி மற்றும் 6:30 மணிக்கு இரு முனையங்களிலிருந்தும் புறப்படும்.
இந்த எட்டு கூடுதல் ரயில்களும், ஏற்கனவே இயங்கி வரும் வழக்கமாக இயங்கும் நமோ பாரத் ரயில்களுக்கு இணையாக இயக்கப்படும். வழக்கமான ரயில்கள், 10 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
டில்லி - காஜியாபாத் - மீரட் வழித்தடத்தில் தினமும் ஒரு லட்சம் பேர் பயணம் செய்கின்றனர். நமோ பாரத் ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து இதுவரை, ஐந்து கோடி பேர் பயணம் செய்துள்ளனர். கடந்த மூன்று மாதங்களில், சராசரியாக மாதத்துக்கு, 32 லட்சம் பேர் நமோ பாரத் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசு அபாய நிலையில் நீடிக்கும் நிலையில், மக்கள் பொதுப் போக்குவரத்தை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கவும், சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும் இந்த அதிவேக ரயில்கள் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
பயணியர் ரயிலில் ஏறுவதற்கு முன், நிலையங்களில் உள்ள தகவல் பலகைகளை பார்த்தும், பிளாட்பாரங்களில் செய்யப்படும் அறிவிப்புகளை கேட்டும் அது அதிவேக ரயிலா அல்லது வழக்கமான ரயிலா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.