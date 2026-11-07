விமானப்படையின் வரலாற்று சாதனை

ADDED : நவ 07, 2026 06:49 PM
ஸ்ரீநகர்: சீனாவுடனான எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே அமைந்துள்ளது நம் நாட்டின் நியோமா விமானப்படை தளம். கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள இந்த விமானப்படை தளம், கடல் மட்டத்தில் இருந்து, 13,629 அடி உயரத்தில் உள்ளது. இங்கு, நம் விமானப்படையின், ஐ.எல்.76எம்.டி., என்ற கனரக ராணுவ போக்குவரத்து விமானம் இன்று (நவ.,7) வெற்றிகரமாக தரையிறக்கப்பட்டது. இவ்வளவு உயரமான மலைப்பகுதியில் விமானம் தரையிறக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை. இதன் மூலம், கனரக விமானங்கள், ராணுவ டாங்கிகள் ஆகியவற்றை சீன எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே மிக விரைவாக நம் ராணுவத்தால் கொண்டு செல்ல முடியும்.
இதற்கு முன், சிறிய மண் பாதையாக இருந்த நியோமா விமானப்படை தளம், எல்லைப்புற சாலைகள் அமைப்பால், 214 கோடி செலவில், 3 கி.மீ., நீளமுள்ள நவீன கான்கிரீட் ஓடுபாதையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.
லடாக்கில் ஏற்கனவே லே, கார்கில் மற்றும் தொய்சி ஆகிய தளங்களை தொடர்ந்து, தற்போது நியோமா 4வது பிரதான ராணுவ தளமாக உருவெடுத்துள்ளது.