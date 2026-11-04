வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டவுன் ஹால் கட்டடம் தொடர் மழையால் இடிந்து விழுந்தது
வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டவுன் ஹால் கட்டடம் தொடர் மழையால் இடிந்து விழுந்தது
UPDATED : நவ 04, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:33 PM
புதுடில்லி: சந்தனி சவுக்கில் அமைந்துள்ள, 160 ஆண்டுகளுக்கும் பழமையான, வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டில்லி மாநகராட்சி கட்டடமாக விளங்கிய, டவுன் ஹாலின் ஒரு பகுதி, கடந்த வாரம் பெய்த பலத்த மழையில் இடிந்து விழுந்தது. இந்த விபத்தில், நுழைவு மண்டபத்தின் மேற்கூரையும், இரண்டு பிரம்மாண்டமான தூண்களும் சரிந்து விழுந்தன.
முகலாய பேரரசர் ஷாஜகானின் மகளான ஜஹானாரா பேகம், ஒரு சத்திரத்தை 1863-ல் கட்டடினார். இதன் அருகிலிருந்த தோட்டம், ‘பேகம் கா பாக்’ என்று அழைக்கப்பட்டது.
பின், 1857-ல் டில்லியை பிரிட்டீஷார் கைப்பற்றிய பிறகு, அந்தச் சத்திரம் இடிக்கப்பட்டது. அந்தத் தோட்டம், ‘கம்பெனி பாக்’ என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. பின்னர், சத்திரம் இடிக்கப்பட்ட இடத்தில், தற்போதைய டவுன் ஹால் கட்டடம் கட்டப்பட்டது. தொடக்கத்தில் இது, ‘டில்லி இன்ஸ்டிடியூட், லாரன்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட்’ என்றும் அழைக்கப்பட்டது.
காலப்போக்கில், இந்தக் கட்டடம், டில்லி நகரின் மாநகராட்சி நிர்வாக மையமாக மாறியது. இக்கட்டடம் தான் டில்லி மாநகராட்சியின் தலைமையகமாக 145 ஆண்டுகள் செயல்பட்டது. இந்தக் கட்டடத்தில், பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு விரிவாக்கங்களும், மாற்றங்களும் செய்யப்பட்டன. அரசு விழாக்கள், அதிகாரப்பூர்வக் கூட்டங்கள், முக்கியமான சந்திப்புகளுக்கான இடமாக, இக்கட்டடத்தின், ‘தர்பார் ஹால்’ பயன்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிலையில், 2011 –-12ம் ஆண்டில், மாநகராட்சி தன் தலைமையகத்தை, மின்டோ சாலையில் உள்ள, 'சிவிக் சென்டர்' கட்டடத்திற்கு மாற்றியது. அதன்பின், இந்த வளாகத்தின் பெரும்பகுதி, முறையாகப் பயன்படுத்தப்படவில்லை. கட்டடத்தின் சில பகுதிகள் சிதிலமடைந்தன. இந்த இடத்தைச் சீரமைத்து, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு மாற்ற, பல திட்டங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. ஆனால், அவை எதுவும் நடைமுறைக்கு வரவில்லை.
2023-ஆம் ஆண்டில், இந்த வளாகத்தைச் சீரமைப்பதற்கு, 2023ல் மாநகராட்சி திட்டமிட்டது. இதற்கான மதிப்பீடுகளைத் தயாரிப்பதற்காக, ‘பாரம்பரியப் பிரிவு’ உருவாக்கப்பட்டது. இந்த வளாகத்தை, டில்லியின் கலை, கலாச்சாரம் மற்றும் உணவு வகைகளை வெளிப்படுத்தும், ‘உலகளாவிய பாரம்பரிய மையமாக’ மேம்படுத்தும் திட்டமிடப்பட்டது. கடந்த ஏப்ரலில் தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் இதற்கான அறிவிப்பை, டில்லி பா.ஜ., அரசின் முதல்வர் ரேகா குப்தா அறிவித்தார்.
இதற்கிடையே, டவுன் ஹால் வளாகம் வலுவிழந்ததால், பாதிக்கப்பட்ட பகுதி என்றும், பாதுகாப்பற்றது என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, அங்கு யாரும் செல்லவோ அல்லது நுழையவோ வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக, அங்கு யாரும் செல்வதில்லை.இந்நிலையில், கடந்த வாரம் டில்லியில் பெய்த தொடர் மழையால் டவுன் ஹால் வளாகத்தில் வலுவிழந்தன. இதன் ஒரு பகுதி, அக்., 31ல் இடிந்து விழுந்ததாக மாநகராட்சி மூத்த அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். கடந்தவாரம் பெய்த பலத்த மழையில், ஏற்கனவே பலவீனமாக இருந்த இக்கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததாக அவர்கள் கூறினர்.
கடடத்தின் நுழைவு மண்டபத்தின் கூரையும், இரண்டு பிரமாண்டமான துாண்களும் சரிந்து விழுந்தன. கட்டடத்தின் முகப்பு, முதல் தளத்தின் ஒரு பகுதி, முதன்மை நுழைவு மண்டபத்தை சுற்றியுள்ள சுவர்கள் சேதமடைந்துள்ளன. நுழைவு வாயிலுக்கு மேலே பொருத்தப்பட்டிருந்த கடிகாரமும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மண்டபத்தின் அருகில் உள்ள பகுதிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதைத் தொடர்ந்து இடிபாடுகளை அகற்றவும், இதர உடனடி பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வளாகத்தை முழுமையாக பாதுகாத்து சீரமைக்கும் பணியை, டில்லி சுற்றுலா மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழகம் மேற்கொள்ள உள்ளது.