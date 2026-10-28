ஏடன் விமான நிலையத்தை காலி செய்ய ஹவுதி படையினர் எச்சரிக்கை
ஏடன் விமான நிலையத்தை காலி செய்ய ஹவுதி படையினர் எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 28, 2026 05:01 PM
ஏமன் நாட்டின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள ஏடன் சர்வதேச விமான நிலையத்தை உடனடியாக காலி செய்யுமாறு ஹவுதி படையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி கிளர்ச்சிப்படையின் செய்தித் தொடர்பாளர் யஹ்யாசரீ, இன்று (அக்., 28) சமூக வலைதள பதிவில் இந்த எச்சரிக்கையை வெளியிட்டார்.
அவரது அறிக்கை:
ஏடன் விமான நிலையத்தில் ஆயுதங்களை ஏற்றிச் செல்லும் சவுதி ராணுவ சரக்கு விமானம் இருக்கிறது. ஏமன் மக்களுக்கு எதிராகப் பயன்படுத்துவதற்காக ஆயுதங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்றன.
உடனடியாக விமான நிலையத்தை காலி செய்யாவிட்டால் தாக்குதல் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து சவுதி அரேபிய அதிகாரிகள் உடனடியாக எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.
ஹவுதி அமைப்பு ஏமனின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள தலைநகர் சனாவைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏமன் அரசு, சவுதி அரேபியாவின் ஆதரவுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த அரசின் முக்கிய தலைமையகமாக ஏடன் நகரம் விளங்குகிறது.
ஏமனின் தெற்குப் பகுதிகளுக்கு மனிதாபிமான உதவிகள் சென்றடைவதற்கான முக்கிய வழியாகவும் ஏடன் சர்வதேச விமான நிலையம் உள்ளது. இந்த விமான நிலையத்தை ஹவுதி அமைப்பு ஏற்கனவே பலமுறை தாக்கியுள்ளது.