இன்னும் எத்தனை மனுக்களை தான் தாக்கல் செய்வீர்கள்? காவிரி வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி
இன்னும் எத்தனை மனுக்களை தான் தாக்கல் செய்வீர்கள்? காவிரி வழக்கில் தமிழக அரசுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் கேள்வி
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 07:04 PM ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
– சிறப்பு நிருபர் –: காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக, தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மூன்று இடைக்கால மனுக்களில், இரு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்த உச்ச நீதிமன்றம், கர்நாடக அரசுக்கு எந்த அறிவுறுத்தலையும் வழங்க மறுத்துவிட்டது.
காவிரி நடுவர் மன்ற இறுதித்தீர்ப்பு மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, தமிழகத்திற்கு ஆண்டிற்கு, 177.25 டி.எம்.சி., தண்ணீர் வழங்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால், நடப்பு பாசன ஆண்டில், ஜூலை – அக்., 12- வரை கர்நாடகா வழங்க வேண்டிய நீரில், 11 டி.எம்.சி., பற்றாக்குறை நிலவியதைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால மனுக்களை தாக்கல் செய்தது.
ஜூலை – அக்., 12 வரை நிலுவையில் உள்ள, 11 டி.எம்.சி., பற்றாக்குறை நீரை உடனடியாக திறந்துவிட உத்தரவிடக் கோரி, முதல் மனுவும், நீர் பற்றாக்குறை நிலவும் ஆண்டுகளில், அணைகளின் நீர் இருப்பிற்கு ஏற்ப விகிதாசார அடிப்படையில் தண்ணீரை பங்கீட்டு தர, காவிரி ஆணையத்திற்கு அறிவுறுத்த கோரி, இரண்டாவது மனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், மூன்றாவது மனுவையும் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்தது.
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் விக்ரம்நாத், அபரேஷ் குமார் சிங் அடங்கிய அமர்வில், இந்த மனுக்கள் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, தமிழக அரசின் முதல் இரண்டு இடைக்கால மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து, அமர்வு உத்தரவிட்டது.
தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், அக்., 23ல் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவுப்படி, தினமும் வினாடிக்கு, 3,000 கனஅடி நீரை கர்நாடகா திறக்காததை எதிர்த்து, புதிதாக இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்திருப்பதாக தெரிவித்தார்.
இதைக் கேட்டு அதிருப்தி அடைந்த நீதிபதிகள், ‘காவிரி விவகாரத்தில் இன்னும் எத்தனை மனுக்களை தான் தாக்கல் செய்வீர்கள்?’ என, கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், மூன்றாவது மனுவையும் தள்ளுபடி செய்யப் போவதாக நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
அதிர்ச்சி அடைந்த தமிழக அரசு வழக்கறிஞர், இந்த மனுவின் அவசியத்தை விளக்க ஒரு வாரம் அவகாசம் வழங்கும்படி கோரிக்கை விடுத்தார். இதை ஏற்ற அமர்வு, வழக்கை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தது.
நேற்றைய விசாரணையில், கர்நாடக அரசுக்கு எந்த அறிவுறுத்தலையும் உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.