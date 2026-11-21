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லக்னோவில் சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் அளித்த பேட்டி;
தேர்தல் தேதிகளை எதிர்பார்த்து மக்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். இந்த முறை மக்கள் தங்களை தோற்கடிப்பார்கள் என்று பாஜவுக்கும் தெரியும். அந்த தேதி எப்போது என மக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போது, அக்னிவீர் போன்ற திட்டங்களை நிரந்தரமாக நிறுத்தி விடுவோம். உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவாக அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனர்.
எந்த அதிகாரிகள் இவ்வாறு செயல்படுகின்றனர் என்பதை கட்சி எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் கையெழுத்துடன், தேர்தல் கமிஷனுக்கு புகாராக அனுப்ப திட்டமிட்டு உள்ளோம்.
இவ்வாறு அகிலேஷ் யாதவ் கூறினார்.
ஆளும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அக்னிவீர் திட்டத்தை ஒழிப்போம்; சொல்கிறார் அகிலேஷ்
ஆளும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அக்னிவீர் திட்டத்தை ஒழிப்போம்; சொல்கிறார் அகிலேஷ்
ADDED : நவ 21, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:21 PM
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லக்னோவில் சமாஜ்வாதி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் அளித்த பேட்டி;
தேர்தல் தேதிகளை எதிர்பார்த்து மக்கள் காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். இந்த முறை மக்கள் தங்களை தோற்கடிப்பார்கள் என்று பாஜவுக்கும் தெரியும். அந்த தேதி எப்போது என மக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அப்போது, அக்னிவீர் போன்ற திட்டங்களை நிரந்தரமாக நிறுத்தி விடுவோம். உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் ஆளும்கட்சிக்கு ஆதரவாக அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனர்.
எந்த அதிகாரிகள் இவ்வாறு செயல்படுகின்றனர் என்பதை கட்சி எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் கையெழுத்துடன், தேர்தல் கமிஷனுக்கு புகாராக அனுப்ப திட்டமிட்டு உள்ளோம்.
இவ்வாறு அகிலேஷ் யாதவ் கூறினார்.