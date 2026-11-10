சட்டவிரோத ஆயுதங்கள், போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் கைது; ஹெராயின், துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்
சட்டவிரோத ஆயுதங்கள், போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல் கைது; ஹெராயின், துப்பாக்கிகள், தோட்டாக்கள் பறிமுதல்
ADDED : நவ 10, 2026 05:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:12 PM
நமது நிருபர்
பஞ்சாபின் அமிர்தசரஸில் நடத்திய சோதனையில், பல சட்டவிரோத ஆயுதங்கள், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு சட்டவிரோத கைத் துப்பாக்கிகள், 106 தோட்டாக்கள், 7.904 கிலோ ஹெராயின், 5.152 கிலோ அபின், 2.344 கிலோ மெத்தம் பெட்டமைன், ஒரு ட்ரோன், ஒரு ஜி.பி.எஸ் டிராக்கர் மற்றும் ஐந்து கைபேசிகளையும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
குற்றவாளிகள், வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த இடைத்தரகர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், அவர்கள் சட்டவிரோத ஆயுதங்களையும் போதைப்பொருட்களையும் குற்றவாளிகளிடையே விநியோகம் செய்வதற்கு உதவியதாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட கும்பலிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சட்டவிரோத ஆயுத மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை ஒழிப்பதற்கும், பாதுகாப்பான, போதைப்பொருள் இல்லாத பஞ்சாபை உறுதி செய்வதற்கும் பஞ்சாப் போலீசார் உறுதியாக இருப்பதாக டிஜிபி கவுரவ் யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.