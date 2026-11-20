இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வுப் பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்: இந்திய விண்வெளி வீரர் சுக்லா
இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வுப் பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்: இந்திய விண்வெளி வீரர் சுக்லா
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 AM
-நமது நிருபர்-
இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கு மிக்க 100 நபர்களின் பட்டியலை அமெரிக்க நிறுவனமான டைம் இதழ் வெளியிட்டு உள்ளது. இந்த பட்டியலில் இந்திய விண்வெளி வீரர் சுபான்ஷூ சுக்லா பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. டைம் இதழுக்கு நன்றி தெரிவித்து சுபான்ஷூ சுக்லா வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஒரு கூட்டு முயற்சியின் விளைவாக அமைந்த பணிக்காக அங்கீகாரம் பெறுவது, மிகுந்த பணிவையும் நன்றியுணர்வையும் தருகிறது. பொதுவாக ஒரு நபரின் முகம் மட்டுமே வெளிச்சத்திற்கு வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும், உண்மையில் இத்தகைய சாதனைகள் அனைத்தும் ஒரு முழு குழுவின் கூட்டு முயற்சியின் பலனே ஆகும்.
அவர்களில் பலர், எந்தவித ஆரவாரமும் இன்றி, திரைக்குப் பின்னால் அமைதியாக உழைத்ததன் மூலமே இது சாத்தியமானது. இந்த அங்கீகாரம் அவர்கள் அனைவருக்கும் உரியது. விண்வெளிக்கு நான் மேற்கொண்ட பயணம், இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வுப் பயணத்தில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல். இது ஒரு நீண்ட பயணத்தின் தொடக்கத்தில் எடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய அடி மட்டுமே என்று அனைவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.
நாம் இனி எவ்வளவு தூரம் பயணிக்கிறோம் என்பதில்தான் உண்மையான சாதனை அடங்கியுள்ளது. இந்த கவுரவத்தை வழங்கிய டைம் இதழுக்கு நன்றி. இந்தப் பயணத்தைச் சாத்தியமாக்கிய அனைவரின் சார்பாகவும், மிகுந்த நன்றியுணர்வுடன் இந்த அங்கீகாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இது நம் அனைவருக்குமானது. இவ்வாறு சுபான்ஷூ சுக்லா கூறியுள்ளார்.