சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு பிந்தைய தேதியிட்ட குறிப்பாணை செல்லாது: உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
சுற்றுச்சூழல் அனுமதிக்கு பிந்தைய தேதியிட்ட குறிப்பாணை செல்லாது: உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:32 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 09:22 PM
-டில்லி சிறப்பு நிருபர்-
'சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான திட்டங்களுக்கு, பிந்தைய தேதியிட்டு மத்திய அரசு வெளியிடும் சாதாரண அலுவலக குறிப்பாணை செல்லாது. அதே சமயம் சட்டப்பூர்வ அறிவிக்கை மூலம், சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை பிந்தைய தேதியிட்டு வழங்க அதிகாரம் இருக்கிறது' என உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் முன் அனுமதி பெறாமல் திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன்துறை அமைச்சகம் பிந்தைய தேதியிட்டு அனுமதி வழங்கியது. இதற்கான அலுவலக குறிப்பாணை 2021, ஜூலையில் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் இவ்வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு மற்றும் 1986 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்ட விதிகளுக்கு மாறாக, வெறும் நிர்வாக ரீதியிலான அலுவலக குறிப்பாணை மூலம் பிந்தைய தேதியிட்டு அனுமதி வழங்குவது செல்லாது. எனவே, மத்திய அரசின் 2021 அலுவலக குறிப்பாணை ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அதேசமயம், விதிவிலக்கான சூழல்களில் பிந்தைய தேதியிட்டு அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கு இருக்கிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டப் பிரிவு 3-ன் கீழ், பொதுமக்களின் கருத்துகளை கேட்டு முறையான சட்டப்பூர்வ அறிவிக்கை வாயிலாக இத்தகைய விதிவிலக்குகளை அரசு கொண்டுவர முடியும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையிலான சமநிலையைப் பேணுவது அவசியம். சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தொடர்பான விவகாரங்களில், சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள் மீறப்படுவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.