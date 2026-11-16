வட மாநிலங்களில் சத் பூஜை இறுதி நாள் கொண்டாட்டம்; சூரியனை வழிபட்ட மக்கள்!
வட மாநிலங்களில் சத் பூஜை இறுதி நாள் கொண்டாட்டம்; சூரியனை வழிபட்ட மக்கள்!
ADDED : நவ 16, 2026 08:18 AM
- நமது நிருபர் -
பீஹார், உத்தர பிரதேசம், உத்தராகண்ட் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் 4 நாள் சத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. விழாவின் முக்கிய நாட்களில் பக்தர்கள் ஆறுகள் மற்றும் குளங்கள் போன்ற நீர்நிலைகளில் புனித நீராடுவார்கள். மாலையில் மறையும் சூரியனுக்கும், மறுநாள் அதிகாலையில் உதிக்கும் சூரியனுக்கும் வழிபாடு நடத்துவார்கள்.
சத் பூஜையின் இறுதி நாளான இன்று (நவம்பர் 16) பாஜ தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் தனது மனைவி தீப்மாலையுடன் இணைந்து, உதிக்கும் சூரியனுக்கு சடங்குகளை செய்து வழிப்பட்டார். நிருபர்களிடம் பாஜ தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் கூறியதாவது: பீஹார் மக்களுக்காகவும், ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்காகவும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன்.
அனைவரது வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் பெருகட்டும். பிரதமர் மோடியின் தலைமையின் கீழ், நாடு வளர்ச்சியில் முன்னேறுவது மட்டுமின்றி, தனது பாரம்பரியத்தையும் கலாசாரத்தையும் மேம்படுத்தி வருகிறது. பீஹாருக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தத் திருவிழா, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது.
ஆண்டு முழுவதும் தொடர்ந்து பணியாற்றுவதற்குத் தேவையான ஆற்றலை சூரிய பகவான் நமக்கு வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வாறு நிதின் நபின் கூறினார்.