தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ தேர்தல் கமிஷனின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை போராட்டம்: 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு

﻿ தேர்தல் கமிஷனின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை போராட்டம்: 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு

﻿ தேர்தல் கமிஷனின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை போராட்டம்: 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு

8

ADDED : அக் 01, 2026 02:21 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

8

ADDED : அக் 01, 2026 02:21 AM

8
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

- சிறப்பு நிருபர் -: எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த குளறுபடி , ஓட்டு திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, தேர்தல் கமிஷனை கண்டித்து, நாளை முதல் வரும் 8 வரை நாடு முழுதும், 'ஜனநாயகத்தை காப்போம்' என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக எதிர்க்கட்சி களின், 'இண்டி' கூட்டணி அறிவித்துள்ளது.

தலைநகர் டில்லியில் நேற்று இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.

இதில், காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, அக்கட்சியின் பார்லிமென்ட் குழு தலைவர் சோனியா, அவரது மகனும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல், திரிணமுல் காங்., தலைவரும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

தவிர, சமாஜ்வாதி, மார்க்சிஸ்ட், இ.கம்யூ., ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், வி.சி.க., - ம.தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர். இதில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.

கூட்டத்துக்கு பின், கார்கே கூறியதாவது:

எஸ்.ஐ.ஆர்., குளறுபடி, ஓட்டு திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை, நாட்டின் அனைத்து கலெக்டர் அலுவலகங்கள் முன், 'ஜனநாயகத்தை காப்போம்' என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்துவோம்.

அப்போது, தேர்தல் கமிஷனை பா.ஜ., எப்படி கைப்பற்றி உள்ளது என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம்.

வரும் 6ல், எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து எம்.பி.,க்களும், தேர்தல் கமிஷனை நோக்கி பேரணியாக செல்வோம். தொடர்ந்து, அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில், ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து, தேர்தல் கமிஷனில் நடந்த முறைகேடுகளை விளக்குவோம். இதில், இண்டி கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்பர்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

தனிநபரை விட ஜனநாயகம் பெரியது! நம் ஜனநாயகத்தை சீரழித்தவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தாலும், அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதில், எதிர்க்கட்சிகள் உறுதியாக உள்ளன. எந்தவொரு தனிநபரை விடவும், நம் ஜனநாயகம் மிகப்பெரியது. தேர்தல் திருடப்படுகிறது என்பதையும், பிரதமர் மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் ஜனநாயகத்தை சிதைத்து விட்டனர் என்பதையும், நாட்டு மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில், நாங்கள் வெற்றி அடைந்துள்ளோம். - ராகுல் லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர், காங்கிரஸ்


ராகுல் தலைமை குறித்து பா.ஜ., கேள்வி டில்லியில் இண்டி கூட்டணியின் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, பல்வேறு இடங்களில் தேர்தல் கமிஷன் தொடர்பான எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களின் இரட்டை நிலைப்பாட்டை விமர்சித்து போஸ்டர்கள், பேனர்கள் வைக்கப்பட்டன. இது குறித்து, பா.ஜ., தேசிய ஊடகப் பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளர் ஆஷிஷ் உஷா அகர்வால் கூறியதாவது: எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்பே, ராகுலின் தலைமை குறித்து கேள்விகள் எழத் தொடங்கி விட்டன. அவரிடமிருந்து யார் யாரெல்லாம் விலகப் போகின்றனர் என்பது விரைவில் தெரிந்து விடும். தற்போதைய கேள்வி, இக்கூட்டத்தை பற்றியது மட்டுமல்ல; ராகுல் தலைமையின் மீதான நம்பிக்கையை பற்றியது. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



தி.மு.க., 'ஆப்சென்ட்' டில்லியில் நேற்று நடந்த இண்டி கூட்டணி கூட்டத்தில், ஆம் ஆத்மி, தி.மு.க., பங்கேற்கவில்லை; கடந்த ஜூனில் நடந்த கூட்டத்திலும் தி.மு.க., பங்கேற்கவில்லை. காங்., மீதான அதிருப்தியால் கூட்டத்தை தி.மு.க., தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருகிறது. அதே சமயம், தேசிய அளவில் காங்., அல்லாத மூன்றாவது அணியை உருவாக்கும் முயற்சியிலும் தி.மு.க., ஈடுபட்டுள்ளது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us