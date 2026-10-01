தேர்தல் கமிஷனின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை போராட்டம்: 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு
தேர்தல் கமிஷனின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை போராட்டம்: 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள் அறிவிப்பு
ADDED : அக் 01, 2026 02:21 AM
ADDED : அக் 01, 2026 02:21 AM
- சிறப்பு நிருபர் -: எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த குளறுபடி , ஓட்டு திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, தேர்தல் கமிஷனை கண்டித்து, நாளை முதல் வரும் 8 வரை நாடு முழுதும், 'ஜனநாயகத்தை காப்போம்' என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக எதிர்க்கட்சி களின், 'இண்டி' கூட்டணி அறிவித்துள்ளது.
தலைநகர் டில்லியில் நேற்று இண்டி கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
இதில், காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, அக்கட்சியின் பார்லிமென்ட் குழு தலைவர் சோனியா, அவரது மகனும், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல், திரிணமுல் காங்., தலைவரும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
தவிர, சமாஜ்வாதி, மார்க்சிஸ்ட், இ.கம்யூ., ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம், வி.சி.க., - ம.தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்றனர். இதில், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.
கூட்டத்துக்கு பின், கார்கே கூறியதாவது:
எஸ்.ஐ.ஆர்., குளறுபடி, ஓட்டு திருட்டு உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, நாளை முதல் வரும் 8ம் தேதி வரை, நாட்டின் அனைத்து கலெக்டர் அலுவலகங்கள் முன், 'ஜனநாயகத்தை காப்போம்' என்ற பெயரில் போராட்டம் நடத்துவோம்.
அப்போது, தேர்தல் கமிஷனை பா.ஜ., எப்படி கைப்பற்றி உள்ளது என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவோம்.
வரும் 6ல், எதிர்க்கட்சிகளின் அனைத்து எம்.பி.,க்களும், தேர்தல் கமிஷனை நோக்கி பேரணியாக செல்வோம். தொடர்ந்து, அக்டோபர் இரண்டாவது வாரத்தில், ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து, தேர்தல் கமிஷனில் நடந்த முறைகேடுகளை விளக்குவோம். இதில், இண்டி கூட்டணி தலைவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்பர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தனிநபரை விட ஜனநாயகம் பெரியது! நம் ஜனநாயகத்தை சீரழித்தவர்கள் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்பில் இருந்தாலும், அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதில், எதிர்க்கட்சிகள் உறுதியாக உள்ளன. எந்தவொரு தனிநபரை விடவும், நம் ஜனநாயகம் மிகப்பெரியது. தேர்தல் திருடப்படுகிறது என்பதையும், பிரதமர் மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் ஜனநாயகத்தை சிதைத்து விட்டனர் என்பதையும், நாட்டு மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதில், நாங்கள் வெற்றி அடைந்துள்ளோம். - ராகுல் லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர், காங்கிரஸ்